قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي بالبويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى، الأربعاء، على خمسة (05) إرهابيين، إثر عملية بحث وتمشيط تبعه اشتباك قرب بلدية العجيبة بدائرة بشلول.
وقال بيان لوزارة الدفاع، تسلمت "الشروق" نسخة منه، إن هذه العملية النوعية التي لا تزال متواصلة مكنت من استرجاع خمسة (05) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.
واستنادا إلى مصدر موثوق، فإن العملية يحتمل أن تكون على علاقة بعملية أخرى مكنت من توقيف عنصرين تابعين لشبكة دعم وإسناد بمنطقة الأخضرية الأسبوع الفارط، وذلك على إثر الاشتباه فيهما بتزويد إرهابيين بقارورات غاز البوتان خلال فترة تساقط الثلوج الأخيرة.
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الجيش يقضي على 5 إرهابيين بالبويرة
س. ع
قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي بالبويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى، الأربعاء، على خمسة (05) إرهابيين، إثر عملية بحث وتمشيط تبعه اشتباك قرب بلدية العجيبة بدائرة بشلول.
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وقال بيان لوزارة الدفاع، تسلمت "الشروق" نسخة منه، إن هذه العملية النوعية التي لا تزال متواصلة مكنت من استرجاع خمسة (05) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.
واستنادا إلى مصدر موثوق، فإن العملية يحتمل أن تكون على علاقة بعملية أخرى مكنت من توقيف عنصرين تابعين لشبكة دعم وإسناد بمنطقة الأخضرية الأسبوع الفارط، وذلك على إثر الاشتباه فيهما بتزويد إرهابيين بقارورات غاز البوتان خلال فترة تساقط الثلوج الأخيرة.