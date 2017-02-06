للتخلص من قطع الكهرباء.. مراكز تطوير الطاقات المتجددة: البلديات مطالبة بربط مقراتها بلوحات الطاقة الشمسية

دعت مراكز تطوير الطاقات المتجددة مختلف بلديات الوطن، وعلى رأسها تلك التي تملك مداخيل معتبرة من الجباية أو الغنية منها التفكير في مشاريع ربط مقراتها بلوحات الطاقة الشمسية التي من شأنها إنهاء معاناة هذه الأخيرة مع التكاليف الباهظة لفاتورات سونلغاز، ناهيك عن الديون المتراكمة لدى نفس المصالح لعجز البلديات عن دفع الأموال الملقاة على عاتقها ما عجل بتطبيق تهديدات المؤسسة بقطع الكهرباء عن العديد من مقراتها، وكانت الانطلاقة بالعاصمة من بوزريعة وخرايسية خلال الشهور الماضية.

وحسب الباحثة بمركز تطوير الطاقات المتجددة ببوزريعة، فتيحة سحنون، وهي أمينة عامة للجمعية الوطنية لحماية البيئة وترقية الطاقات المتجددة لـ"الشروق"، أن مشاريع الطاقة المتجددة بالجزائر تسير بخطى السلحفاة بالرغم من التحركات الحثيثة التي تساير المجال، غير ان السلطات تطفئ الضوء عنه كلما عادت أسعار النفط للصعود من جديد، ويعود الحديث مرة أخرى عن المشاريع ذات الصلة مع انهيار الأسعار مجددا وهو ما لا يتطابق مع التأخر الكبير الذي يعرفه المجال مقارنة بدول عربية أخرى.

وكشفت المتحدثة عن برنامج ومشاريع كبرى لإنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية في آفاق 2030، بالإضافة إلى مناقصات ستطرح قريبا لإنتاج 4 آلاف ميغاواط بالصحراء دون ذكر المشروع الأول الذي أنجز بحاسي رمل لإنتاج 150 ميغاواط.

وطرحت المتحدثة ضرورة قرار البلديات للطاقة الشمسية كبديل باعتبارها اقتصادية وتضمن الكهرباء مجانا وتحافظ على البيئة إلى جانب إنهاء معاناة البلديات مع فاتورات سونلغاز التي أثقلت كاهلها لاسيما منها ذات الدخل المحدود والتي وجدت نفسها خلال فترات سابقة مجبرة على التعامل بالطريقة التقليدية في توليد الكهرباء بعد ما استخدمت المازوت والمولدات كبديل عن التيار الكهربائي الذي قطع منها بسبب عجزها تسديد ديونها مع سونلغاز، ما أثر على مصلحة الحالة المدنية بسبب استحالة استخراج الوثائق بعد تعرض الشبكة للعطب.

ويمكن للبلديات توسيع مشاريعها لتشمل حتى الأعمدة الكهربائية بالطرقات، ودعت المتحدثة رؤساء البلديات التقرب من فرعهم التجاري الكائن بمركز بوزريعة الذي يضم خبراء وباحثين لدراسة المشاريع والطلبات، وعادت سحنون للتطرق مجددا عن الطاقة المتجددة التي تبقى محدودة في بلادنا رغم التطور الذي يشهده العالم في المجال، كاشفة عن تكاليف المشاريع التي تبقى باهظة مقابل النقص المسجل في مصانع إنتاج اللوحات والتي لاتزال محدودة في مصنعين للخواص فقط.