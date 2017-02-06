آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
-
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
-
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
-
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
-
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
-
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
-
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
-
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
-
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
-
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
بقت إدانته بـ5 سنوات سجنا في قضية تبديد المال العمومي
المدير السابق لشركة "كنان" أمام العدالة مجددا
ستنظر الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، بتاريخ الفاتح من شهر مارس القادم في استئناف ملف الشركة الوطنية للنقل البحري "كنان"، والمتابع فيه المدير العام السابق للمجموعة، إلى جانب 20 إطارا، بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية واستعمال أموال على نحو غير شرعي، مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإساءة استغلال الوظيفة، وكان من المرتقب أن يستمع أمس القاضي الجزائي إلى أقوال المتهمين حول الوقائع، قبل أن يؤجل النظر في حيثيات الملف، بطلب من الدفاع، نظرا لتواجد أحد المتهمين بأحد المستشفيات الأوروبية للعلاج.
ذات المحكمة أصدرت بتاريخ 22 سبتمبر الماضي أحكاما تراوحت بين البراءة و6 سنوات حبسا نافذا في حق 21 متهما، من بينهم المتهم الرئيسي "ب.علي" المدير السابق للشركة الذي أدين بـ 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية، لتورطه في بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة وثروتها بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة، إضافة إلى إلزام جميع المتهمين بدفع مبلغ 16 مليون أورو كتعويض للشركة عن الخسائر التي تكبدتها.
عامل متقاعد يتفكر فلوصوص2017/02/15 على 18:281
ليس لكنان وحدها لي فيها السراقين المخريبين -كان مدير عام اسمه برقج على راس الشركة لنقل المحروقات باارزيو sntm hyproc تورط في بيع عشرات البواخر التي تمثل اجمل أسطول الشركة وثروتها بأثمان رخيصة لليونان اسم البواخر هم عين صالح- عين الصفرة- عين اميناس-بجاية- حود الحمرا -بطيوة- النزلة-عين النحالة-البرقى