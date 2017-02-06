عبر موقع وزارة الداخلية انطلاق التسجيلات لموسم الحج الخميس

أعلنت وزارة الداخلية، انطلاق التسجيلات لموسم الحج لهذا العام الخميس 16 فيفري، عبر موقعها الرسمي أو بمقر بدلية الإقامة على أن تجرى القرعة يوم 18 مارس القادم.

واكد بيان للوزارة نشر على موقعها، أن التسجيلات تنطلق يوم الخميس 16 فيفري وتستمر إلى غاية السابع من مارس القادم.

وأوضح أن التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية http://www.interieur.gov.dz على مدار الساعة وطيلة كل أيام الأسبوع مع ضرورة ذكر بلدية الإقامة الفعلية حيث تم توفير استمارة خاصة لذلك.

وحسب ذات المصدر فإن التسجيل متاح أيضا بالبلديات عن طريق الشبكة الداخلية للوزارة.

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