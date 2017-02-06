سيحظى مؤلف الناقد عبد الكريم قادري "سينما الشعر/ جدلية اللغة والسيميولوجيا في السينما" بمناقشة في فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية" المرتقب تنظيمه من 5 إلى 11 مارس الداخل.
وسيكون عبد الكريم قادري مشاركا في الدورة الأولى لهذا المهرجان من خلال كتابه "سينما الشعر: جدلية اللغة والسيميولوجيا في السينما" الصادر عن منشورات المتوسط بميلانو الإيطالية نهاية 2016، حيث ستقيم إدارة هذا المهرجان ندوة نقدية حول الكتاب وينشطها مجموعة من النقاد.
وقال قادري، في تصريح لـ"الشروق"، إنّ مؤلفه "سينما الشعر..." جاء ليُسهم في تسويد ورقة من كتاب النقد السينمائي العربي الأبيض، أوراق فارغة تحتاج إلى جهود كبيرة، وسنوات من الكتابة، لصبغ جزء منها، وتقديمها إلى القارئ العربي الذي يبقى في حالتي جوع وعطش معرفيّ كبيرين في هذا الجانب، ولتعزيز رفوف المكتبة الجزائرية والعربية.
وقام الباحث في عمله بتقديم تحليل ودراسة "اللغة في السينما" من خلال انعكاسها وارتدادها عبر النظرية الشهيرة، التي أطلقها الكاتب والسينمائي الإيطالي "بير باولو بازوليني"، التي تناول فيها إمكانية إيجاد وخلق "لغة في السينما"، عن طريق علم العلامات/ الصور، أو "السيميولوجيا" في السينما. وبالتالي عمد قادري إلى دراسة جميع جوانب "اللغة في السينما"، وهذا من أجل تقديم فهم أفضل وأوسع لنظرية "سينما الشعر".
كما يلتفت العمل إلى عامل أو عنصر اللغة في السينما، لتقديم فهم أفضل وأوسع لهذه النظرية، إذ كان أولها مع الفكر الماركسي، أو ما يطلق عليه مصطلح "علم الجمال الماركسي" حسب قادري، الذي يرى أنّ هذا الفكر انبثقت عنه الكثير من المذاهب، والنظريات، والحركات الأدبية والنقدية، أهمها البنيوية التي عنت بالدراسات اللسانية، وعلى رأسها "اللغة" التي تعتبر محورا أساسيا لها.
وعن أهمية العمل يوضح المتحدث أنّ القارئ وحده من سيحكم على هذا البحث، الذي جاء ليختصر مسافات البحث في مفهوم "سينما الشعر"، وتقريبها إلى المتلقي، حيث سيكون بمثابة المرجع الذي يمكن العودة إليه كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ومن جهة أخرى. يقول: "لا أستطيع أن أقول بأنّ هذا الكتاب درة مصونة، وجامع شامل لجوانب "اللغة في السينما"، وشرح مستفيض لنظرية بير باولو بازوليني، لكن بمقدوره أن يكون بوصلة تهدي التائهين في صحراء السؤال، وتفتح شهية الباحثين والنقاد لتقديم كتب وبحوث أخرى، خدمة لنفس البحث، وإثراء للمكتبة العربية الفقيرة جدا في مجال الفن السابع، كما سيسمح للمُتلقي/ القارئ العربي، بأن يطلع على جوانب عدة من موضوع "سينما الشعر"، وما يتصل بها من فروع اللغة السينمائية، من سيميولوجيا ومذاهب أدبية ونقدية أخرى.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1لا علاقة لاتحادي فلسطين والمغرب بمقترح تجميد عضوية سوريا
2مقترح تجميد عضوية سوريا يلقي بظلاله على دورة الجزائر
3توقيف نشاط المقهى الأدبي بتيزي وزو والأربعاء نايث ايراثن
4وزارة الثقافة لم تحضر تصوير"اتهامات بريئة" رغم وعودها
5"مملكة الفراشة" لواسيني تتحول إلى فيلم من إخراج مصري
Français English
الرأي
حبيب راشدين
استباق ركبان تفكُّكِ الاتحاد الأوروبي
سلطان بركاني
مائة مليون لا تعفّ مسلما!
جمال لعلامي
نواب "القريقري" والزمياطي!
قادة بن عمار
الوزير والمدير!
سليم قلالة
سأموت ولكن الجزائر ستستقل
جمال لعلامي
المحقور في الحبّ المحظور!
صالح عوض
المواجهة قادمة
محمد الهادي الحسني
تحرير الأرض وتحرير التاريخ
أبو بكر خالد سعد الله
«نقولها بوضوح: لقد تحرّرنا بفضل اللغة الفرنسية»!
صالح عوض
العربية المعجزة
الفيديو
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوربية
"سينما الشعر" لعبد الكريم قادري تحت مجهر النقد
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
سيحظى مؤلف الناقد عبد الكريم قادري "سينما الشعر/ جدلية اللغة والسيميولوجيا في السينما" بمناقشة في فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية" المرتقب تنظيمه من 5 إلى 11 مارس الداخل.
تغطيات ذات صلة
"مملكة الفراشة" لواسيني تتحول إلى فيلم من إخراج مصري
"سينما الشعر" لعبد الكريم قادري تحت مجهر النقد
مقترح تجميد عضوية سوريا يلقي بظلاله على دورة الجزائر
وزارة الثقافة لم تحضر تصوير"اتهامات بريئة" رغم وعودها
لا علاقة لاتحادي فلسطين والمغرب بمقترح تجميد عضوية سوريا
وسيكون عبد الكريم قادري مشاركا في الدورة الأولى لهذا المهرجان من خلال كتابه "سينما الشعر: جدلية اللغة والسيميولوجيا في السينما" الصادر عن منشورات المتوسط بميلانو الإيطالية نهاية 2016، حيث ستقيم إدارة هذا المهرجان ندوة نقدية حول الكتاب وينشطها مجموعة من النقاد.
وقال قادري، في تصريح لـ"الشروق"، إنّ مؤلفه "سينما الشعر..." جاء ليُسهم في تسويد ورقة من كتاب النقد السينمائي العربي الأبيض، أوراق فارغة تحتاج إلى جهود كبيرة، وسنوات من الكتابة، لصبغ جزء منها، وتقديمها إلى القارئ العربي الذي يبقى في حالتي جوع وعطش معرفيّ كبيرين في هذا الجانب، ولتعزيز رفوف المكتبة الجزائرية والعربية.
وقام الباحث في عمله بتقديم تحليل ودراسة "اللغة في السينما" من خلال انعكاسها وارتدادها عبر النظرية الشهيرة، التي أطلقها الكاتب والسينمائي الإيطالي "بير باولو بازوليني"، التي تناول فيها إمكانية إيجاد وخلق "لغة في السينما"، عن طريق علم العلامات/ الصور، أو "السيميولوجيا" في السينما. وبالتالي عمد قادري إلى دراسة جميع جوانب "اللغة في السينما"، وهذا من أجل تقديم فهم أفضل وأوسع لنظرية "سينما الشعر".
كما يلتفت العمل إلى عامل أو عنصر اللغة في السينما، لتقديم فهم أفضل وأوسع لهذه النظرية، إذ كان أولها مع الفكر الماركسي، أو ما يطلق عليه مصطلح "علم الجمال الماركسي" حسب قادري، الذي يرى أنّ هذا الفكر انبثقت عنه الكثير من المذاهب، والنظريات، والحركات الأدبية والنقدية، أهمها البنيوية التي عنت بالدراسات اللسانية، وعلى رأسها "اللغة" التي تعتبر محورا أساسيا لها.
وعن أهمية العمل يوضح المتحدث أنّ القارئ وحده من سيحكم على هذا البحث، الذي جاء ليختصر مسافات البحث في مفهوم "سينما الشعر"، وتقريبها إلى المتلقي، حيث سيكون بمثابة المرجع الذي يمكن العودة إليه كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ومن جهة أخرى. يقول: "لا أستطيع أن أقول بأنّ هذا الكتاب درة مصونة، وجامع شامل لجوانب "اللغة في السينما"، وشرح مستفيض لنظرية بير باولو بازوليني، لكن بمقدوره أن يكون بوصلة تهدي التائهين في صحراء السؤال، وتفتح شهية الباحثين والنقاد لتقديم كتب وبحوث أخرى، خدمة لنفس البحث، وإثراء للمكتبة العربية الفقيرة جدا في مجال الفن السابع، كما سيسمح للمُتلقي/ القارئ العربي، بأن يطلع على جوانب عدة من موضوع "سينما الشعر"، وما يتصل بها من فروع اللغة السينمائية، من سيميولوجيا ومذاهب أدبية ونقدية أخرى.