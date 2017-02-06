تدخلت مصالح الحماية المدنية في مناطق متفرقة بولاية تيزي وزو، الأربعاء، لإخماد حرائق اندلعت في 3 منازل لأسباب مختلفة، الأول في المدينة العليا بتيزي وزو، حيث اندلعت النيران في طابق أرضي ما خلف خسائر مادية معتبرة، والآخر في بني دوالة قرية أيت بوعلي.
حيث احترقت إحدى الغرف وامتدت ألسنة اللهب إلى غرف أخرى مخلفة خسائر مادية ليست بالهينة، إلى جانب اختناق فتاة في الـ14 ورضيع في شهره الـ18، من الدخان المنبعث من النيران، حيث تم تحويلهم إلى العيادة متعددة الخدمات في بني دوالة قصد الإسعاف، ونفس الشيء لامرأة في عقدها الخامس، اختنقت جراء الدخان بعد نشوب حريق في منزلها العائلي الكائن في قرية أيت بويحيى في بني دوالة دائما.
أما مصالح الحماية المدينة بعزازقة فقد تدخلت لإخماد حريق شب في مدجنة، مخلفا نفوق 1200 صوص، وبعض محتويات المدجنة، وقد قامت مصالح الأمن بفتح تحقيقات في الحوادث المذكورة.
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احتراق مدجنة واختناق 3 أشخاص في حرائق متفرقة بتيزي وزو
رانية. م
تدخلت مصالح الحماية المدنية في مناطق متفرقة بولاية تيزي وزو، الأربعاء، لإخماد حرائق اندلعت في 3 منازل لأسباب مختلفة، الأول في المدينة العليا بتيزي وزو، حيث اندلعت النيران في طابق أرضي ما خلف خسائر مادية معتبرة، والآخر في بني دوالة قرية أيت بوعلي.
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حيث احترقت إحدى الغرف وامتدت ألسنة اللهب إلى غرف أخرى مخلفة خسائر مادية ليست بالهينة، إلى جانب اختناق فتاة في الـ14 ورضيع في شهره الـ18، من الدخان المنبعث من النيران، حيث تم تحويلهم إلى العيادة متعددة الخدمات في بني دوالة قصد الإسعاف، ونفس الشيء لامرأة في عقدها الخامس، اختنقت جراء الدخان بعد نشوب حريق في منزلها العائلي الكائن في قرية أيت بويحيى في بني دوالة دائما.
أما مصالح الحماية المدينة بعزازقة فقد تدخلت لإخماد حريق شب في مدجنة، مخلفا نفوق 1200 صوص، وبعض محتويات المدجنة، وقد قامت مصالح الأمن بفتح تحقيقات في الحوادث المذكورة.