استمعت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية المغربية إلى أقوال المغني الجزائري رضا الطالياني، بخصوص اتهامات بحيازته مخدر الكوكايين، بعد إلقاء القبض على سائقه.
وحسب خبر نقله موقع "اليوم 24" المغربي فإن عناصر الأمن ارتابت بخصوص سياقة سيارة بطريقة متعثرة، داخل مدينة المحمدية، ليتم التحقق من هوية سائقها بطريقة روتينية، حيث تم العثور بحوزته على كبسولة من الكوكايين.
وأفادت المصادر ذاتها أن السائق أورد أثناء التحقيق معه أن الكوكايين يعود للفنان الجزائري المقيم بالمغرب رضا الطلياني، مما دفع إلى استدعاء مغني الراي الذي يقطن بالمحمدية للاستماع إليه بخصوص الموضوع. حيث نفى علاقته بالموضوع جملة وتفصيلا، مؤكدا على أنه لا يتعاطى الكوكايين، ليتم إخلاء سبيله بعد استقاء إفادته في الموضوع.
وأضافت المصادر ذاتها أن فرقة مكافحة المخدرات بالمحمدية، وتحت إشراف النيابة العامة، أحالت السائق في حالة اعتقال أمام وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية بتهم تتعلق بحيازة المخدرات والمسك.
من جهته، نفى رضا الطلياني لـ "الخبر بريس"، الأربعاء، خبر استماع فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية لأقواله بخصوص العثور على كبسولة من مخدر الكوكايين بحوزة سائقه الخاص. وقال الطلياني إنه يتواجد بمنزله رفقة عائلته وليس هناك داع للتحقيق أو الشوشرة، مشيرا إلى أنه لا يتعاطى الكوكايين.
وأفادت تقارير إعلامية أن فرقة مكافحة المخدرات أحالت السائق في حالة اعتقال أمام وكيل الملك لدى إبتدائية المحمدية المدينة التي يقطن بها المغني المذكور.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1الأمن المغربي يستنطق رضا الطالياني في قضية كوكايين
2"مملكة الفراشة" لواسيني تتحول إلى فيلم من إخراج مصري
3الجزائر تدخل السعودية إلى بيت "العرب" وتبقي على عضوية السودان
4"سينما الشعر" لعبد الكريم قادري تحت مجهر النقد
Français English
الرأي
حبيب راشدين
استباق ركبان تفكُّكِ الاتحاد الأوروبي
سلطان بركاني
مائة مليون لا تعفّ مسلما!
جمال لعلامي
نواب "القريقري" والزمياطي!
قادة بن عمار
الوزير والمدير!
سليم قلالة
سأموت ولكن الجزائر ستستقل
جمال لعلامي
المحقور في الحبّ المحظور!
صالح عوض
المواجهة قادمة
محمد الهادي الحسني
تحرير الأرض وتحرير التاريخ
أبو بكر خالد سعد الله
«نقولها بوضوح: لقد تحرّرنا بفضل اللغة الفرنسية»!
صالح عوض
العربية المعجزة
الفيديو
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
سائق كان رفقته تبرّأ منه
الأمن المغربي يستنطق رضا الطالياني في قضية كوكايين
ق. ث
استمعت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية المغربية إلى أقوال المغني الجزائري رضا الطالياني، بخصوص اتهامات بحيازته مخدر الكوكايين، بعد إلقاء القبض على سائقه.
تغطيات ذات صلة
الجزائر تدخل السعودية إلى بيت "العرب" وتبقي على عضوية السودان
"مملكة الفراشة" لواسيني تتحول إلى فيلم من إخراج مصري
"سينما الشعر" لعبد الكريم قادري تحت مجهر النقد
مقترح تجميد عضوية سوريا يلقي بظلاله على دورة الجزائر
وزارة الثقافة لم تحضر تصوير"اتهامات بريئة" رغم وعودها
وحسب خبر نقله موقع "اليوم 24" المغربي فإن عناصر الأمن ارتابت بخصوص سياقة سيارة بطريقة متعثرة، داخل مدينة المحمدية، ليتم التحقق من هوية سائقها بطريقة روتينية، حيث تم العثور بحوزته على كبسولة من الكوكايين.
وأفادت المصادر ذاتها أن السائق أورد أثناء التحقيق معه أن الكوكايين يعود للفنان الجزائري المقيم بالمغرب رضا الطلياني، مما دفع إلى استدعاء مغني الراي الذي يقطن بالمحمدية للاستماع إليه بخصوص الموضوع. حيث نفى علاقته بالموضوع جملة وتفصيلا، مؤكدا على أنه لا يتعاطى الكوكايين، ليتم إخلاء سبيله بعد استقاء إفادته في الموضوع.
وأضافت المصادر ذاتها أن فرقة مكافحة المخدرات بالمحمدية، وتحت إشراف النيابة العامة، أحالت السائق في حالة اعتقال أمام وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية بتهم تتعلق بحيازة المخدرات والمسك.
من جهته، نفى رضا الطلياني لـ "الخبر بريس"، الأربعاء، خبر استماع فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية لأقواله بخصوص العثور على كبسولة من مخدر الكوكايين بحوزة سائقه الخاص. وقال الطلياني إنه يتواجد بمنزله رفقة عائلته وليس هناك داع للتحقيق أو الشوشرة، مشيرا إلى أنه لا يتعاطى الكوكايين.
وأفادت تقارير إعلامية أن فرقة مكافحة المخدرات أحالت السائق في حالة اعتقال أمام وكيل الملك لدى إبتدائية المحمدية المدينة التي يقطن بها المغني المذكور.