سائق كان رفقته تبرّأ منه الأمن المغربي يستنطق رضا الطالياني في قضية كوكايين

استمعت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية المغربية إلى أقوال المغني الجزائري رضا الطالياني، بخصوص اتهامات بحيازته مخدر الكوكايين، بعد إلقاء القبض على سائقه.

وحسب خبر نقله موقع "اليوم 24" المغربي فإن عناصر الأمن ارتابت بخصوص سياقة سيارة بطريقة متعثرة، داخل مدينة المحمدية، ليتم التحقق من هوية سائقها بطريقة روتينية، حيث تم العثور بحوزته على كبسولة من الكوكايين.

وأفادت المصادر ذاتها أن السائق أورد أثناء التحقيق معه أن الكوكايين يعود للفنان الجزائري المقيم بالمغرب رضا الطلياني، مما دفع إلى استدعاء مغني الراي الذي يقطن بالمحمدية للاستماع إليه بخصوص الموضوع. حيث نفى علاقته بالموضوع جملة وتفصيلا، مؤكدا على أنه لا يتعاطى الكوكايين، ليتم إخلاء سبيله بعد استقاء إفادته في الموضوع.

وأضافت المصادر ذاتها أن فرقة مكافحة المخدرات بالمحمدية، وتحت إشراف النيابة العامة، أحالت السائق في حالة اعتقال أمام وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية بتهم تتعلق بحيازة المخدرات والمسك.

من جهته، نفى رضا الطلياني لـ "الخبر بريس"، الأربعاء، خبر استماع فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية لأقواله بخصوص العثور على كبسولة من مخدر الكوكايين بحوزة سائقه الخاص. وقال الطلياني إنه يتواجد بمنزله رفقة عائلته وليس هناك داع للتحقيق أو الشوشرة، مشيرا إلى أنه لا يتعاطى الكوكايين.

وأفادت تقارير إعلامية أن فرقة مكافحة المخدرات أحالت السائق في حالة اعتقال أمام وكيل الملك لدى إبتدائية المحمدية المدينة التي يقطن بها المغني المذكور.