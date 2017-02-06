نظم مكتب طلبة الصحراء الغربية بجامعة الدكتور مولاي الطاهر في سعيدة، الأربعاء، وقفة تضامنية مع معتقلي الصف الطلابي وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون المحتل المغربي..
المشاركون في الوقفة بمجموع أكثر من 70 طالبا وطالبة من الصحراء الغربية، حملوا شعارات منها... الحرية لمعتقلي الصف الطلابي وللسياسيين الصحراويين: "يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح.. نحن شعب لا يموت..".
الوقفة التضامنية المنظمة ببهو الجامعة، اعتبرها رئيس مكتب الطلبة الصحراويين بسعيدة، حمدي علي، في تصريحه لـ"الشروق"، حملة وطنية عبر جامعات الجزائر من أجل التضامن والتآزر مع معتقلي ملحمة "أكديم أزيك"، الذين يقبعون في سجون الاحتلال المغربي، وذلك فقط لأنهم عبروا عن رأيهم في الحرية وتقرير المصير، فيما صرح المكلف بالإعلام لمكتب الطلبة الصحراويين بجامعة سعيدة، سلامو محمد السالم، أن هذه الوقفة التضامنية من أجل معتقلي الصف الطلابي والمعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون المحتل الذي وصفهم بـ"أسود ملحمة أكديم أزيك".
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الطلبة الصحراويون بسعيدة في وقفة تضامنية مع معتقلي "أكديم أزيك"
ابن حمزة
نظم مكتب طلبة الصحراء الغربية بجامعة الدكتور مولاي الطاهر في سعيدة، الأربعاء، وقفة تضامنية مع معتقلي الصف الطلابي وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون المحتل المغربي..
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المشاركون في الوقفة بمجموع أكثر من 70 طالبا وطالبة من الصحراء الغربية، حملوا شعارات منها... الحرية لمعتقلي الصف الطلابي وللسياسيين الصحراويين: "يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح.. نحن شعب لا يموت..".
الوقفة التضامنية المنظمة ببهو الجامعة، اعتبرها رئيس مكتب الطلبة الصحراويين بسعيدة، حمدي علي، في تصريحه لـ"الشروق"، حملة وطنية عبر جامعات الجزائر من أجل التضامن والتآزر مع معتقلي ملحمة "أكديم أزيك"، الذين يقبعون في سجون الاحتلال المغربي، وذلك فقط لأنهم عبروا عن رأيهم في الحرية وتقرير المصير، فيما صرح المكلف بالإعلام لمكتب الطلبة الصحراويين بجامعة سعيدة، سلامو محمد السالم، أن هذه الوقفة التضامنية من أجل معتقلي الصف الطلابي والمعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون المحتل الذي وصفهم بـ"أسود ملحمة أكديم أزيك".