حجز 1017 قرص مهلوس و2143 قارورة كحول القبض على شبكة اجرامية بينهم أجنبي وامرأة

أسفرت التحريات التي باشرتها الوحدات المختصة في مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بكل من أمن ولاية مستغانم، غليزان، سطيف مؤخرا، عن إحباط محاولة ترويج 1017 قرص مهلوس.

العملية الأولى تمت بعد استغلال معلومات تفيد بقيام شبكة إجرامية بترويج مؤثرات عقلية باستعمال مركبات، وبعد مخطط أمني محكم تم توقيف 4 أفراد من بينهم امرأة، وحجز 136 قرص مهلوس.

أما العملية الثانية فجاءت إثر قيام عناصر الشرطة بعملية استباقية استعلاماتية، اسفرت عن توقيف شخص ثلاثيني العمر، متلبسا بمحاولة ترويج 241 قرص مهلوس و3 قارورات على شكل محلول تستعمل كمؤثر عقلي. والعملية الثالثة التي قامت بها مصالح أمن ولاية سطيف، تم فيها حجز 640 قرص مهلوس بحوزة شخص بدون وصفة طبية.

كما تمكنت قوات الشرطة من تنفيذ عمليتين ميدانيتين عبر إقليم اختصاص كل من ولاية تبسة والجزائر، أسفرتا عن ضبط 57 شخصا مشتبها فيهم لتورطهم في قضايا حيازة المخدرات والأسلحة البيضاء، 122 قرص مهلوس، 555 غرام من الكيف المعالج، واسترجاع 22250 علبة سجائر معدة للتهريب.