عالجت محكمة جنح وهران، الأربعاء،قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، معني بها كمتهم شاب عشريني العمر، عمد إلى توجيه طعنات لضحيته القاصر، بسبب نزاع حول نقال معطل، الفعل الذي سبب للأخير إصابات بليغة في الرأس واليد، أوجبت خضوعه لعملية جراحية.
وحسب مجريات الجلسة، فإن الضحية وقت عودته من حفل زفاف ليلا، اعترض طريقه المتهم الذي سرق منه كل ممتلكاته، لكن الضحية لاحق سارقه إلى منزله وطالبه بإعادة المسروقات، ليقوم المتهم بتوجيه ضربات بسلاح أبيض من الحجم الكبير المعروف في الشارع المحلي بـ"البوشية"، ما سبب له إصابات خطيرة في الرأس وأصبع الإبهام، اقتضت خضوعه لعملية جراحية، وحصوله على عجز طبي لمدة شهرين.
وأمام هذه الحقائق، نفى المتابع ما نسب إليه من أفعال، بدعوى أنه دافع عن نفسه، كون الضحية ومن كان معه، هاجموه في منزله ورشقوه بالحجارة، بعد ما تشاجر مع الضحية، الذي باعه هاتفا نقالا معطلا.
وكيل الجمهورية وأمام هذه الوقائع، التمس توقيع عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية مفروضة السداد، ضد المتهم في انتظار النطق بالحكم.
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عالجت محكمة جنح وهران، الأربعاء،قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، معني بها كمتهم شاب عشريني العمر، عمد إلى توجيه طعنات لضحيته القاصر، بسبب نزاع حول نقال معطل، الفعل الذي سبب للأخير إصابات بليغة في الرأس واليد، أوجبت خضوعه لعملية جراحية.
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وحسب مجريات الجلسة، فإن الضحية وقت عودته من حفل زفاف ليلا، اعترض طريقه المتهم الذي سرق منه كل ممتلكاته، لكن الضحية لاحق سارقه إلى منزله وطالبه بإعادة المسروقات، ليقوم المتهم بتوجيه ضربات بسلاح أبيض من الحجم الكبير المعروف في الشارع المحلي بـ"البوشية"، ما سبب له إصابات خطيرة في الرأس وأصبع الإبهام، اقتضت خضوعه لعملية جراحية، وحصوله على عجز طبي لمدة شهرين.
وأمام هذه الحقائق، نفى المتابع ما نسب إليه من أفعال، بدعوى أنه دافع عن نفسه، كون الضحية ومن كان معه، هاجموه في منزله ورشقوه بالحجارة، بعد ما تشاجر مع الضحية، الذي باعه هاتفا نقالا معطلا.
وكيل الجمهورية وأمام هذه الوقائع، التمس توقيع عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية مفروضة السداد، ضد المتهم في انتظار النطق بالحكم.