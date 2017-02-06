فجّر اعتراف مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية "إيمانويل ماكرون" بجرائم بلاده ضدّ الإنسانية في الجزائر، الأربعاء، "زلزالا سياسيا" في باريس، ولم يهضم مسؤولو اليمين الفرنسي خصوصا اليمينيون متطرفون فرنسيون تشديد "ماكرون" (39 عاما) على التاريخ الأسود للمحتل القديم وإلحاحه على "حتمية تصحيح المسار".
اختار جمهوريو بلاد الجنّ والملائكة، إعطاء تفسيرات خاصة لخرجة "ماكرون" بشأن تأكيده لقناة "الشروق نيوز" على أنّ "الاحتلال الفرنسي للجزائر كان مرادفا لجرائم ضدّ الإنسانية"، وتابع: "الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي. انه جريمة، جريمة ضد الانسانية، إنه وحشية حقيقية ونحن جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا في حقهم هذه الممارسات".
وركّز المرشح "المعتدل" على كون "الكولونيالية الفرنسية داست على حقوق الإنسان في الجزائر بين سنتي 1830 و1962، واقترفت جرائم فظيعة رغم أنّ باريس هي من وضعت الأطر الحقوقية، لكنها تناست ببساطة أن تقرأها"، مردفا: "ما حصل كان همجية حقيقية علينا أن نواجهها، عبر تقديم اعتذاراتنا للجزائريين".
وانتهى "ماكرون" إلى إبراز رغبته في "تنقية الماضي"، أشهرا بعد إقراره في حوار نشرته "لوبوان" الفرنسية أنّه في الجزائر "نعم في الجزائر حصل تعذيب، وجرى سلب الثروات، وقامت أيضا دولة وطبقات متوسطة، هذه حقيقة الاستعمار، هناك عناصر للحضارة وأخرى للوحشية".
"عار" و"سخط"
قال عدة منتخبين في تيار اليمين وخاصة الجبهة الوطنية، إنّ تصريحات "ماكرون" ولّت لديهم شعورا بـ "العار" و"السخط"، بينما دان رئيس الوزراء الفرنسي السابق "جان بيار رفاران" ما قاله "ماكرون"، وأوعز: "لا يجدر بشخصية مرشحة لرئاسة الدولة أن ينبش جراحا لا تزال جدّ مؤلمة"، كما اعتبر "رفاران" أنّ "إخراج هذه القصص من شأنه تقسيم الفرنسيين وخلق تعارضات بينهم"، قبل أن يفسّر كلام "ماكرون" على أنّه مرتبط بـ "أغراض انتخابية" (...).
وقال "جيرار دارمانين" المقرب من الرئيس السابق "نيكولا ساركوزي" والنائب عن الحزب الجمهوري في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر): "العار لإيمانويل ماكرون الذي شتم فرنسا في الخارج بقوله أنّ الاستعمار الفرنسي كان جريمة ضد الإنسانية"، في وقت اتهم "واليران دو سان جوست" المسؤول في الجبهة الوطنية، "ماكرون" بـ "طعن فرنسا من الخلف".
وسبق لـ "فرنسوا فيون" مرشح اليمين جدلا، أن صرّح قبل أشهر: "فرنسا لم تكن مذنبة حين أرادت مشاركة ثقافتها مع شعوب إفريقيا".
ويعدّ "ماكرون" النجم الصاعد للحملة الانتخابية الرئاسية، وهو مرشح للانتقال إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في السابع ماي القادم، لمواجهة زعيمة اليمين المتطرف "مارين لوبان"، بحسب نوايا التصويت الحالية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1كاميرات المراقبة ترصد قاتلة كيم جونغ نام
2هل قتل زعيم كوريا الشمالية أخاه غير الشقيق؟
3وفاة سفير الإمارات في أفغانستان متأثراً بإصابته في هجوم قندهار
4الجزائر تنجح في إذابة الجليد بين فرقاء الأزمة الليبية
5حملة ترامب اتصلت مراراً بالمخابرات الروسية
Français English
الرأي
رشيد ولدبوسيافة
لهذا سيكون "برلمان فضيحة"!
حبيب راشدين
استباق ركبان تفكُّكِ الاتحاد الأوروبي
سلطان بركاني
مائة مليون لا تعفّ مسلما!
جمال لعلامي
نواب "القريقري" والزمياطي!
قادة بن عمار
الوزير والمدير!
سليم قلالة
سأموت ولكن الجزائر ستستقل
جمال لعلامي
المحقور في الحبّ المحظور!
صالح عوض
المواجهة قادمة
محمد الهادي الحسني
تحرير الأرض وتحرير التاريخ
أبو بكر خالد سعد الله
«نقولها بوضوح: لقد تحرّرنا بفضل اللغة الفرنسية»!
الفيديو
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
خرجة "ماكرون" أثارت جدلا عارما
جرائم فرنسا في الجزائر تشعل باريس
كامل الشيرازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين
فجّر اعتراف مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية "إيمانويل ماكرون" بجرائم بلاده ضدّ الإنسانية في الجزائر، الأربعاء، "زلزالا سياسيا" في باريس، ولم يهضم مسؤولو اليمين الفرنسي خصوصا اليمينيون متطرفون فرنسيون تشديد "ماكرون" (39 عاما) على التاريخ الأسود للمحتل القديم وإلحاحه على "حتمية تصحيح المسار".
تغطيات ذات صلة
جرائم فرنسا في الجزائر تشعل باريس
الفلسطينيون يحذرون ترامب من التخلي عن حل الدولتين
كاميرات المراقبة ترصد قاتلة كيم جونغ نام
حملة ترامب اتصلت مراراً بالمخابرات الروسية
وفاة سفير الإمارات في أفغانستان متأثراً بإصابته في هجوم قندهار
اختار جمهوريو بلاد الجنّ والملائكة، إعطاء تفسيرات خاصة لخرجة "ماكرون" بشأن تأكيده لقناة "الشروق نيوز" على أنّ "الاحتلال الفرنسي للجزائر كان مرادفا لجرائم ضدّ الإنسانية"، وتابع: "الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي. انه جريمة، جريمة ضد الانسانية، إنه وحشية حقيقية ونحن جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا في حقهم هذه الممارسات".
وركّز المرشح "المعتدل" على كون "الكولونيالية الفرنسية داست على حقوق الإنسان في الجزائر بين سنتي 1830 و1962، واقترفت جرائم فظيعة رغم أنّ باريس هي من وضعت الأطر الحقوقية، لكنها تناست ببساطة أن تقرأها"، مردفا: "ما حصل كان همجية حقيقية علينا أن نواجهها، عبر تقديم اعتذاراتنا للجزائريين".
وانتهى "ماكرون" إلى إبراز رغبته في "تنقية الماضي"، أشهرا بعد إقراره في حوار نشرته "لوبوان" الفرنسية أنّه في الجزائر "نعم في الجزائر حصل تعذيب، وجرى سلب الثروات، وقامت أيضا دولة وطبقات متوسطة، هذه حقيقة الاستعمار، هناك عناصر للحضارة وأخرى للوحشية".
"عار" و"سخط"
قال عدة منتخبين في تيار اليمين وخاصة الجبهة الوطنية، إنّ تصريحات "ماكرون" ولّت لديهم شعورا بـ "العار" و"السخط"، بينما دان رئيس الوزراء الفرنسي السابق "جان بيار رفاران" ما قاله "ماكرون"، وأوعز: "لا يجدر بشخصية مرشحة لرئاسة الدولة أن ينبش جراحا لا تزال جدّ مؤلمة"، كما اعتبر "رفاران" أنّ "إخراج هذه القصص من شأنه تقسيم الفرنسيين وخلق تعارضات بينهم"، قبل أن يفسّر كلام "ماكرون" على أنّه مرتبط بـ "أغراض انتخابية" (...).
وقال "جيرار دارمانين" المقرب من الرئيس السابق "نيكولا ساركوزي" والنائب عن الحزب الجمهوري في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر): "العار لإيمانويل ماكرون الذي شتم فرنسا في الخارج بقوله أنّ الاستعمار الفرنسي كان جريمة ضد الإنسانية"، في وقت اتهم "واليران دو سان جوست" المسؤول في الجبهة الوطنية، "ماكرون" بـ "طعن فرنسا من الخلف".
وسبق لـ "فرنسوا فيون" مرشح اليمين جدلا، أن صرّح قبل أشهر: "فرنسا لم تكن مذنبة حين أرادت مشاركة ثقافتها مع شعوب إفريقيا".
ويعدّ "ماكرون" النجم الصاعد للحملة الانتخابية الرئاسية، وهو مرشح للانتقال إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في السابع ماي القادم، لمواجهة زعيمة اليمين المتطرف "مارين لوبان"، بحسب نوايا التصويت الحالية.
تابعوا تصريحات "ماكرون" لـقناة "الشروق نيوز"