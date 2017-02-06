نتنياهو يتعاون مع ترامب لمواجهة إيران

date 2017/02/16 views 86 comments 0
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icon-writer وكالات

تشكل الولايات المتحدة وإسرائيل مجموعات عمل للتعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك في مواجهة إيران.

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وأفاد البيت الأبيض بعد مباحثات ترامب ونتنياهو الأربعاء 15 فيفري في واشنطن بأن الزعيمين كلفا إدارتيهما بتشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحسين العلاقات الثنائية في عدد من المجالات بينها المجال الافتراضي والاستخباراتي والأمن والتجارة والتكنولوجيا ومواجهة التهديدات الإيرانية وغيرها، وكذلك لتطوير التعاون العربي الإسرائيلي بما في ذلك الاقتصادي.

وستعمل مجموعة خاصة على تطوير الاقتصاد الفلسطيني.

 

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