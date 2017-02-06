نتنياهو يتعاون مع ترامب لمواجهة إيران

تشكل الولايات المتحدة وإسرائيل مجموعات عمل للتعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك في مواجهة إيران.

وأفاد البيت الأبيض بعد مباحثات ترامب ونتنياهو الأربعاء 15 فيفري في واشنطن بأن الزعيمين كلفا إدارتيهما بتشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحسين العلاقات الثنائية في عدد من المجالات بينها المجال الافتراضي والاستخباراتي والأمن والتجارة والتكنولوجيا ومواجهة التهديدات الإيرانية وغيرها، وكذلك لتطوير التعاون العربي الإسرائيلي بما في ذلك الاقتصادي.

وستعمل مجموعة خاصة على تطوير الاقتصاد الفلسطيني.