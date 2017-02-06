تشكل الولايات المتحدة وإسرائيل مجموعات عمل للتعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك في مواجهة إيران.
وأفاد البيت الأبيض بعد مباحثات ترامب ونتنياهو الأربعاء 15 فيفري في واشنطن بأن الزعيمين كلفا إدارتيهما بتشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحسين العلاقات الثنائية في عدد من المجالات بينها المجال الافتراضي والاستخباراتي والأمن والتجارة والتكنولوجيا ومواجهة التهديدات الإيرانية وغيرها، وكذلك لتطوير التعاون العربي الإسرائيلي بما في ذلك الاقتصادي.
وستعمل مجموعة خاصة على تطوير الاقتصاد الفلسطيني.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1كاميرات المراقبة ترصد قاتلة كيم جونغ نام
2هل قتل زعيم كوريا الشمالية أخاه غير الشقيق؟
3وفاة سفير الإمارات في أفغانستان متأثراً بإصابته في هجوم قندهار
4الجزائر تنجح في إذابة الجليد بين فرقاء الأزمة الليبية
5حملة ترامب اتصلت مراراً بالمخابرات الروسية
Français English
الرأي
محمد سليم قلالة
بالقيم تُستَدام الأوطان وتُستَأنف الحضارة...
جمال لعلامي
زنقة الهبال!
رشيد ولدبوسيافة
لهذا سيكون "برلمان فضيحة"!
حبيب راشدين
استباق ركبان تفكُّكِ الاتحاد الأوروبي
سلطان بركاني
مائة مليون لا تعفّ مسلما!
جمال لعلامي
نواب "القريقري" والزمياطي!
قادة بن عمار
الوزير والمدير!
سليم قلالة
سأموت ولكن الجزائر ستستقل
جمال لعلامي
المحقور في الحبّ المحظور!
صالح عوض
المواجهة قادمة
الفيديو
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
نتنياهو يتعاون مع ترامب لمواجهة إيران
وكالات
تشكل الولايات المتحدة وإسرائيل مجموعات عمل للتعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك في مواجهة إيران.
تغطيات ذات صلة
نتنياهو يتعاون مع ترامب لمواجهة إيران
جرائم فرنسا في الجزائر تشعل باريس
الفلسطينيون يحذرون ترامب من التخلي عن حل الدولتين
كاميرات المراقبة ترصد قاتلة كيم جونغ نام
حملة ترامب اتصلت مراراً بالمخابرات الروسية
وأفاد البيت الأبيض بعد مباحثات ترامب ونتنياهو الأربعاء 15 فيفري في واشنطن بأن الزعيمين كلفا إدارتيهما بتشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحسين العلاقات الثنائية في عدد من المجالات بينها المجال الافتراضي والاستخباراتي والأمن والتجارة والتكنولوجيا ومواجهة التهديدات الإيرانية وغيرها، وكذلك لتطوير التعاون العربي الإسرائيلي بما في ذلك الاقتصادي.
وستعمل مجموعة خاصة على تطوير الاقتصاد الفلسطيني.