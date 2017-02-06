حظي لاعب المنتخب الوطني للبراعم محمد الأمين بهدنة باستقبال الأبطال إثر عودته من الدوحة القطرية بعد المشاركة التاريخية في البطولة العالمية للأطفال لكرة القدم، وتم استقبال الطفل بهدنة بمطار حاسي مسعود من طرف مدير الشبيبة والرياضة أبوبكر شتحونة ومدير التربية رابح رياح وإطارات المديريتين، قبل أن يتم استقباله وتكريمه من طرف والي ورقلة عبد القادر جلاوي بقاعة التشريفات بالولاية.
أما بمسقط رأسه ببلدية الزاوية العابدية فقد لقي استقبالا حارا من طرف عائلته وزملاءه في المدرسة الكروية أمل الزاوية العابدية، بالإضافة إلى مدير المدرسة والمدربين بمقر بلدية الزاوية العابدية بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي محمد بن صغيرة ونواب المجلس وعدد من الوجوه الرياضية.
يذكر أن محمد الأمين بهدنة من مواليد 2005 ويدرس في السنة الخامسة ابتدائي، تم انتقاءه ضمن تشكيلة المنتخب الوطني للبراعم التي شاركت في البطولة العالمية في قطر، حيث تعتبر هذه المشاركة بمثابة إنجاز للاعب من الجنوب الجزائري ينجح في الاختبارات الانتقائية الوطنية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1الدرك يفك لغز قتل "الفرودور" ودفنه في غابة بالطارف
2إلزام التجار وأصحاب المطاعم والمقاهي على فتح المحلات ليلا
3راعي غنم يقتل جاره الفلاح بطريقة بشعة بعين الحجر بسطيف
4جنوح باخرة أيسلندية بميناء بسكيكدة
5قصّر يروّجون حبوبا "قاتلة" وسط التلاميذ بالمدارس
Français English
الرأي
محمد سليم قلالة
بالقيم تُستَدام الأوطان وتُستَأنف الحضارة...
جمال لعلامي
زنقة الهبال!
رشيد ولدبوسيافة
لهذا سيكون "برلمان فضيحة"!
حبيب راشدين
استباق ركبان تفكُّكِ الاتحاد الأوروبي
سلطان بركاني
مائة مليون لا تعفّ مسلما!
جمال لعلامي
نواب "القريقري" والزمياطي!
قادة بن عمار
الوزير والمدير!
سليم قلالة
سأموت ولكن الجزائر ستستقل
جمال لعلامي
المحقور في الحبّ المحظور!
صالح عوض
المواجهة قادمة
الفيديو
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
بحضور الوالي ومديري التربية والشبيبة ومنتخبين ببلدية الزاوية العابدية
استقبال رسمي للطفل بهدنة بورقلة بعد عودته من قطر
أيوب بن نونة
حظي لاعب المنتخب الوطني للبراعم محمد الأمين بهدنة باستقبال الأبطال إثر عودته من الدوحة القطرية بعد المشاركة التاريخية في البطولة العالمية للأطفال لكرة القدم، وتم استقبال الطفل بهدنة بمطار حاسي مسعود من طرف مدير الشبيبة والرياضة أبوبكر شتحونة ومدير التربية رابح رياح وإطارات المديريتين، قبل أن يتم استقباله وتكريمه من طرف والي ورقلة عبد القادر جلاوي بقاعة التشريفات بالولاية.
تغطيات ذات صلة
استقبال رسمي للطفل بهدنة بورقلة بعد عودته من قطر
تجار وحرفيون في بني مسوس بالعاصمة ينتفضون
يطعن قاصرا بـ"بوشية" لأجل هاتف بوهران
الجيش يقضي على 5 إرهابيين بأعالي “العجيبة” بالبويرة
وزارة الدفاع الوطني: توقيف 20 مهربا في ولايات متفرقة من الوطن
أما بمسقط رأسه ببلدية الزاوية العابدية فقد لقي استقبالا حارا من طرف عائلته وزملاءه في المدرسة الكروية أمل الزاوية العابدية، بالإضافة إلى مدير المدرسة والمدربين بمقر بلدية الزاوية العابدية بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي محمد بن صغيرة ونواب المجلس وعدد من الوجوه الرياضية.
يذكر أن محمد الأمين بهدنة من مواليد 2005 ويدرس في السنة الخامسة ابتدائي، تم انتقاءه ضمن تشكيلة المنتخب الوطني للبراعم التي شاركت في البطولة العالمية في قطر، حيث تعتبر هذه المشاركة بمثابة إنجاز للاعب من الجنوب الجزائري ينجح في الاختبارات الانتقائية الوطنية.