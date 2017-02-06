بحضور الوالي ومديري التربية والشبيبة ومنتخبين ببلدية الزاوية العابدية استقبال رسمي للطفل بهدنة بورقلة بعد عودته من قطر

حظي لاعب المنتخب الوطني للبراعم محمد الأمين بهدنة باستقبال الأبطال إثر عودته من الدوحة القطرية بعد المشاركة التاريخية في البطولة العالمية للأطفال لكرة القدم، وتم استقبال الطفل بهدنة بمطار حاسي مسعود من طرف مدير الشبيبة والرياضة أبوبكر شتحونة ومدير التربية رابح رياح وإطارات المديريتين، قبل أن يتم استقباله وتكريمه من طرف والي ورقلة عبد القادر جلاوي بقاعة التشريفات بالولاية.

أما بمسقط رأسه ببلدية الزاوية العابدية فقد لقي استقبالا حارا من طرف عائلته وزملاءه في المدرسة الكروية أمل الزاوية العابدية، بالإضافة إلى مدير المدرسة والمدربين بمقر بلدية الزاوية العابدية بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي محمد بن صغيرة ونواب المجلس وعدد من الوجوه الرياضية.

يذكر أن محمد الأمين بهدنة من مواليد 2005 ويدرس في السنة الخامسة ابتدائي، تم انتقاءه ضمن تشكيلة المنتخب الوطني للبراعم التي شاركت في البطولة العالمية في قطر، حيث تعتبر هذه المشاركة بمثابة إنجاز للاعب من الجنوب الجزائري ينجح في الاختبارات الانتقائية الوطنية.