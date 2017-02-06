تم تكييف القضية كجناية قتل حبس الطالب الثانوي الذي قتل طالب البكالوريا بقسنطينة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب بولاية قسنطينة، الثلاثاء، بإيداع الطالب الثانوي المدعو إسكندر، البالغ من العمر 17 سنة، الذي تورّط في قتل زميل له في نفس الثانوية في القسم النهائي، المسمى "عقبة"، البالغ من العمر 19 سنة الذي توفي متأثرا بطعنات خنجر في العنق والصدر، وتم تكييف القضية كجناية قتل، شهدتها المدينة الجديدة علي منجلي، مغرب السبت الأخير.

وتم تقديم الفاعل الرئيسي أمام العدالة على أساس جناية القتل العمد وجنحة التهديد بالاعتداء، وسيتم محاكمته لاحقا خاصة أنه اعترف في منشور على الفايسبوك، قدّم من خلاله اعتذاره إلى أهل الضحية، وكان جثمان الضحية عقبة قد شيّع عصر يوم الأحد، في مقبرة البعراوية بقسنطينة بحضور غالبية طلبة ثانوية 490 مسكن بالمدينة الجديدة، في الوقت الذي تمكن فيه تدخل مصالح الأمن وعدد من جيران وأهل الضحية والمتهم في تهدئة الأوضاع، خاصة أن الجريمة وقعت على خلفية سوء تفاهم بسبب طالبة ثانوية كانت قد طلبت من الضحية حمايتها من محاولة الجاني الاعتداء عليها بالضرب.