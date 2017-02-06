الأسد: حظر ترامب دخول السوريين "ليس ضد الشعب السوري"

date 2017/02/16 views 99 comments 0
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icon-writer رويترز - الشروق أونلاين

قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية بثت، الخميس، إن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظر دخول السوريين الولايات المتحدة "ليس ضد الشعب السوري".

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وقال الأسد في المقابلة التي أجراها بالإنكليزية مع إذاعة أوروبا 1 وتلفزيون تي إف 1 "إنها ضد الإرهابيين الذين قد يتسللون مع بعض المهاجرين إلى الغرب وهو ما حدث. حدث في أوروبا وخاصة في ألمانيا".

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