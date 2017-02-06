الأسد: حظر ترامب دخول السوريين "ليس ضد الشعب السوري"

قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية بثت، الخميس، إن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظر دخول السوريين الولايات المتحدة "ليس ضد الشعب السوري".

وقال الأسد في المقابلة التي أجراها بالإنكليزية مع إذاعة أوروبا 1 وتلفزيون تي إف 1 "إنها ضد الإرهابيين الذين قد يتسللون مع بعض المهاجرين إلى الغرب وهو ما حدث. حدث في أوروبا وخاصة في ألمانيا".