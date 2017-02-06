20 قتيلاً في مواجهات إثنية في مالي

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلنت السلطات في مالي، الأربعاء، عن مقتل 20 شخصاً على الأقل في أعمال عنف اندلعت في وسط البلاد الأسبوع الماضي بين أفراد من أقلية الفولاني الإثنية وآخرين من إثنية البامبارا التي يشكل أفرادها أكثرية سكان البلاد.

وقالت وزارة الأمن في بيان، أن "ثلاثة أيام من أعمال العنف بين مجموعتي البامبارا والفولاني في منطقتي كاما وسينيبامالنان خلفت بحسب آخر حصيلة 20 قتيلاً و15 جريحاً إضافة إلى أضرار مادية جسيمة".

كما أدت هذه المواجهات إلى نزوح 600 شخص عن ديارهم، بحسب التلفزيون الحكومي.

وتوجه أربعة وزراء بينهم وزير العدل مامادو كوناتي إلى مكان حصول المواجهات حيث أعلنوا فتح تحقيق لتوقيف الضالعين في هذه المواجهات ومحاكمتهم.

واندلعت المواجهات إثر مقتل مزارع من إثنية البامبارا في هجوم نسب إلى جهاديين وأعقبته هجمات "انتقامية" استهدفت أقلية الفولاني التي يتهم أفرادها بأنهم قريبون من الجهاديين.