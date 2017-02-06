أعلنت الشرطة الماليزية، الخميس، توقيف امرأة ثانية يشتبه بضلوعها في عملية اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الثلاثاء، في كوالالمبور.
وكانت الشرطة أوقفت، الأربعاء، امرأة أولى تحمل جواز سفر فيتنامياً في مطار كوالالمبور الدولي حيث قتل كيم جونغ نام بعدما هاجمته امرأتان أفيد بأنهما رشقتاه بسائل على وجهه في قاعة المغادرة.
وأكد قائد الشرطة الماليزية الجنرال خالد أبو بكر اعتقال مشتبه بها ثانية تحمل جواز سفر إندونيسياً، بعد عملية الاغتيال التي تظهر بحسب سيول "وحشية وغير إنسانية" نظام بيونغ يانغ.
وستمثل المشتبه بها الأولى دوان ثي هوونغ البالغة من العمر 28 عاماً، الخميس، أمام محكمة في العاصمة الماليزية.
وقال مسؤولون في الاستخبارات الكورية الجنوبية، أن كيم قتل بالسم بأيدي عناصر من كوريا الشمالية في مطار العاصمة الماليزية فيما كان يستعد للتوجه إلى ماكاو حيث يعيش في المنفى منذ سنوات.
وأظهرت صور التقطتها كاميرات المراقبة في المطار وعرضها الإعلام الماليزي امرأة آسيوية ترتدي قميصاً كتبت على مقدمته ثلاثة أحرف بالإنكليزية.
وقال مسؤول في الشرطة الماليزية يدعى تان سري نور رشيد إبراهيم لوكالة برناما، أنه من المقرر القيام بعدد من الاعتقالات خلال النهار.
ماليزيا قد تسلم جثة جونغ نام
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس وزراء ماليزيا، الخميس، إن كوالالمبور قد تسلم جثة كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية إلى أقارب وذلك عبر سفارة بيونغ يانغ.
وقال أحمد زاهد حميدي نائب رئيس وزراء ماليزيا للصحفيين: "بعد استكمال كل الإجراءات الطبية وتلك التي اتخذتها الشرطة قد نسلم الجثة لأقارب من خلال السفارة".
وقتل كيم جونغ نام - الذي كان على خلاف مع أخيه الأصغر كيم جونغ أون - في محاولة اغتيال على ما يبدو في مطار كوالالمبور الدولي. ولم يصدر عن كوريا الشمالية أي بيان بخصوص مقتل جونغ نام.
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ماليزيا تعتقل امرأة ثانية في قضية اغتيال أخ زعيم كوريا الشمالية
وكالات - الشروق أونلاين
أعلنت الشرطة الماليزية، الخميس، توقيف امرأة ثانية يشتبه بضلوعها في عملية اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الثلاثاء، في كوالالمبور.
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وكانت الشرطة أوقفت، الأربعاء، امرأة أولى تحمل جواز سفر فيتنامياً في مطار كوالالمبور الدولي حيث قتل كيم جونغ نام بعدما هاجمته امرأتان أفيد بأنهما رشقتاه بسائل على وجهه في قاعة المغادرة.
وأكد قائد الشرطة الماليزية الجنرال خالد أبو بكر اعتقال مشتبه بها ثانية تحمل جواز سفر إندونيسياً، بعد عملية الاغتيال التي تظهر بحسب سيول "وحشية وغير إنسانية" نظام بيونغ يانغ.
وستمثل المشتبه بها الأولى دوان ثي هوونغ البالغة من العمر 28 عاماً، الخميس، أمام محكمة في العاصمة الماليزية.
وقال مسؤولون في الاستخبارات الكورية الجنوبية، أن كيم قتل بالسم بأيدي عناصر من كوريا الشمالية في مطار العاصمة الماليزية فيما كان يستعد للتوجه إلى ماكاو حيث يعيش في المنفى منذ سنوات.
وأظهرت صور التقطتها كاميرات المراقبة في المطار وعرضها الإعلام الماليزي امرأة آسيوية ترتدي قميصاً كتبت على مقدمته ثلاثة أحرف بالإنكليزية.
وقال مسؤول في الشرطة الماليزية يدعى تان سري نور رشيد إبراهيم لوكالة برناما، أنه من المقرر القيام بعدد من الاعتقالات خلال النهار.
ماليزيا قد تسلم جثة جونغ نام
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس وزراء ماليزيا، الخميس، إن كوالالمبور قد تسلم جثة كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية إلى أقارب وذلك عبر سفارة بيونغ يانغ.
وقال أحمد زاهد حميدي نائب رئيس وزراء ماليزيا للصحفيين: "بعد استكمال كل الإجراءات الطبية وتلك التي اتخذتها الشرطة قد نسلم الجثة لأقارب من خلال السفارة".
وقتل كيم جونغ نام - الذي كان على خلاف مع أخيه الأصغر كيم جونغ أون - في محاولة اغتيال على ما يبدو في مطار كوالالمبور الدولي. ولم يصدر عن كوريا الشمالية أي بيان بخصوص مقتل جونغ نام.