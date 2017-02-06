نشرت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، معلومات جديدة اتهمت بموجبها الجيشين الروسي والسوري بقصف مستشفيين في شمال شرق سوريا في فيفري 2016، بينهما مرفق كانت تدعمه.
وكشفت تسجيلات فيديو منشورة على مواقع التواصل "وقوع هجمات ممنهجة على مستشفيات نفذها الجيشان الروسي والسوري" بحسب متحدث باسم مركز فورنسيك اركيتكتشر البريطاني للأبحاث الذي كلفته المنظمة تحليلها "بأدق التفاصيل".
في 15 فيفري 2016 في حوالي الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي أصابت "أربع ضربات" مستشفى تدعمه "أطباء بلا حدود" في محافظة إدلب التابعة للفصائل المعارضة. وأثناء انهماك فرق الإغاثة تعرض المكان لضربات جديدة بعد 45 دقيقة. بالإجمال قتل 25 شخصاً وأصيب 11، بحسب حصيلة أعلنتها المنظمة آنذاك.
بعيد الساعة 11:00 تعرض المستشفى العام في معرة النعمان على بعد ستة كيلومترات بدوره للقصف، في هجوم ما زالت حصيلته البشرية مجهولة.
وحلل مركز الأبحاث حوالي عشرة تسجيلات فيديو منشورة على شبكات التواصل.
وأظهرت لقطات منها بعد تكبيرها أنها ضربات محددة الأهداف. واستعان المركز بصور الأقمار الاصطناعية لتحديد الموقع الدقيق للقطات، فيما دقق في مقاطع الصوت للاستماع إلى تعليقات شهود أو دوي الطائرتين المعنيتين.
وتلاءمت صورة مكبرة لإحدى الطائرتين مع ميغ-23 التي يستعين بها النظام السوري وحده. كما تلاءم توقيت القصف مع وقت إقلاع الطائرتين الذي رصده الجيش السوري الحر.
وانطلقت الطائرة الأولى من قاعدة جوية روسية والثانية من مدرج سوري واستهدفت معرة النعمان، بحسب مركز الأبحاث.
وقال المدير المساعد لأطباء بلا حدود بيار منديهارات: "ليس هناك إثبات قاطع، بل عدد من الأدلة القائمة على قرائن تعزز فرضيتنا". أضاف "كنا مقتنعين بمسؤولية القوات الحكومية والقوات الموالية لها".
ودمرت مئات المنشآت الطبية أثناء النزاع السوري الذي أدى إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص.
غداة الهجمات اتهم السفير السوري في الأمم المتحدة منظمة أطباء بلا حدود بالعمل لصالح الاستخبارات الفرنسية. أما السفير السوري في موسكو فحمل الطيران الأمريكي المسؤولية رداً على اتهام واشنطن النظام السوري وحليفته روسيا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1كاميرات المراقبة ترصد قاتلة كيم جونغ نام
2جرائم فرنسا في الجزائر تشعل باريس
3حملة ترامب اتصلت مراراً بالمخابرات الروسية
4ماليزيا تعتقل امرأة ثانية في قضية اغتيال أخ زعيم كوريا الشمالية
5نتنياهو يتعاون مع ترامب لمواجهة إيران
Français English
الرأي
عمار يزلي
لا في العير ولا في النفير!
محمد الهادي الحسني
في ميلة
محمد سليم قلالة
بالقيم تُستَدام الأوطان وتُستَأنف الحضارة...
جمال لعلامي
زنقة الهبال!
رشيد ولدبوسيافة
لهذا سيكون "برلمان فضيحة"!
حبيب راشدين
استباق ركبان تفكُّكِ الاتحاد الأوروبي
سلطان بركاني
مائة مليون لا تعفّ مسلما!
جمال لعلامي
نواب "القريقري" والزمياطي!
قادة بن عمار
الوزير والمدير!
سليم قلالة
سأموت ولكن الجزائر ستستقل
الفيديو
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
منظمة أطباء بلا حدود:
القوات الروسية والسورية قصفت مستشفيات في سوريا
أ ف ب - الشروق أونلاين
نشرت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، معلومات جديدة اتهمت بموجبها الجيشين الروسي والسوري بقصف مستشفيين في شمال شرق سوريا في فيفري 2016، بينهما مرفق كانت تدعمه.
تغطيات ذات صلة
كندا: مشروع قانون لإدانة الإسلاموفوبيا
جماعة قريبة من "داعش" تعدم عشرات المعارضين في سوريا
القوات الروسية والسورية قصفت مستشفيات في سوريا
ماليزيا تعتقل امرأة ثانية في قضية اغتيال أخ زعيم كوريا الشمالية
مقتل ثماني نساء وطفل في غارة قرب صنعاء
وكشفت تسجيلات فيديو منشورة على مواقع التواصل "وقوع هجمات ممنهجة على مستشفيات نفذها الجيشان الروسي والسوري" بحسب متحدث باسم مركز فورنسيك اركيتكتشر البريطاني للأبحاث الذي كلفته المنظمة تحليلها "بأدق التفاصيل".
في 15 فيفري 2016 في حوالي الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي أصابت "أربع ضربات" مستشفى تدعمه "أطباء بلا حدود" في محافظة إدلب التابعة للفصائل المعارضة. وأثناء انهماك فرق الإغاثة تعرض المكان لضربات جديدة بعد 45 دقيقة. بالإجمال قتل 25 شخصاً وأصيب 11، بحسب حصيلة أعلنتها المنظمة آنذاك.
بعيد الساعة 11:00 تعرض المستشفى العام في معرة النعمان على بعد ستة كيلومترات بدوره للقصف، في هجوم ما زالت حصيلته البشرية مجهولة.
وحلل مركز الأبحاث حوالي عشرة تسجيلات فيديو منشورة على شبكات التواصل.
وأظهرت لقطات منها بعد تكبيرها أنها ضربات محددة الأهداف. واستعان المركز بصور الأقمار الاصطناعية لتحديد الموقع الدقيق للقطات، فيما دقق في مقاطع الصوت للاستماع إلى تعليقات شهود أو دوي الطائرتين المعنيتين.
وتلاءمت صورة مكبرة لإحدى الطائرتين مع ميغ-23 التي يستعين بها النظام السوري وحده. كما تلاءم توقيت القصف مع وقت إقلاع الطائرتين الذي رصده الجيش السوري الحر.
وانطلقت الطائرة الأولى من قاعدة جوية روسية والثانية من مدرج سوري واستهدفت معرة النعمان، بحسب مركز الأبحاث.
وقال المدير المساعد لأطباء بلا حدود بيار منديهارات: "ليس هناك إثبات قاطع، بل عدد من الأدلة القائمة على قرائن تعزز فرضيتنا". أضاف "كنا مقتنعين بمسؤولية القوات الحكومية والقوات الموالية لها".
ودمرت مئات المنشآت الطبية أثناء النزاع السوري الذي أدى إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص.
غداة الهجمات اتهم السفير السوري في الأمم المتحدة منظمة أطباء بلا حدود بالعمل لصالح الاستخبارات الفرنسية. أما السفير السوري في موسكو فحمل الطيران الأمريكي المسؤولية رداً على اتهام واشنطن النظام السوري وحليفته روسيا.