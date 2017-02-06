رجال أعمال يرفضون التعامل مع المؤسسات المصرفية 900 ألف مليار سنتيم خارج البنوك

أكد رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، عبد القادر سماري، الخميس، أن الجزائر لديها أكثر من 900 ألف مليار سنتيم خارج المؤسسات البنكية والمصرفية.

وأوضح سماري، خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه المبالغ بحوزة رجال الأعمال الذين يرفضون التعامل مع البنوك التقليدية رغم أن شبابيك البنوك مفتوحة لكسب الثقة بين المؤسسات المالية البنكية ورجال الأعمال وأصحاب الإدخارات.

وأضاف أن الجزائر تخسر من المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة ما يقارب 500 مليون دولار سنويا في التحكيم الدولي.

وأرجع المتحدث الأمر إلى سببين رئيسيين، الأول لعدم وجود مؤسسات التحكيم الدولي والتجاري والاقتصادي في الجزائر، قائلا إن النادي الاقتصادي يدعم الخبراء الجزائريين لفتح مراكز للتحكيم الدولي، والسبب الثاني أن رجال الأعمال الجزائريين غير مطلعين على القوانين الوطنية والدولية، كما أنه توجد نسبة قليلة من المنخرطين الفاعلين في المجال الاقتصادي لا تتعدى 5 بالمائة.

وأبرز الدكتور عبد القادر سماري، مساهمات النادي الاقتصادي بعقد شراكة بين إيطاليين وجزائريين في المجالين الفلاحي والصناعي في المؤسسات المصغرة، وبتشجيع المناولة في تنمية المؤسسات بدل الاستيراد ولاسيما في قطع الغيار.

ويتعامل النادي الاقتصادي مع الخبراء والباحثين ويعمل على إصلاح المنظومة المالية والبنكية مع إدخال إضافات على المنظومة المالية المصرفية الموجودة وإضافة المنتوج الإسلامي، وكذا تحسين المحيط الصناعي والفلاحي، وقد شارك في إثراء التعديل الدستوري الأخير بتقديم مقترحات في الجانب الاقتصادي.