عبْر فيديو نشره على موقع "تويتر" ماكرون يُطلع الشعب الفرنسي على "مهمته" في الجزائر

نشر المرشح الاشتراكي للانتخابات الفرنسية القادمة، مانويل ماكرون، "فيديو" على صفحته في موقع التدوين المصغر "تويتر"، الأربعاء، أطلع فيه الشعب الفرنسي على الخطوط العريضة للزيارة التي أدّاها إلى الجزائر، والتي دامت يوما ونصف اليوم (13 و14 فيفري الجاري)، التقى فيها المسؤولين السامين في البلاد.

وقال ماكرون في تعليق على الفيديو "في صلب محادثاتنا مع أعضاء الحكومة الجزائرية، نظرة حيوية ومنفتحة نحو المستقبل بين فرنسا والجزائر".

تحدث ماكرون، في الفيديو الذي دام دقيقة و10 ثوان، عن لقائه الوزير الأول سلال، الذي تحادث معه مدة ساعتين حول الشراكة في الاقتصاد والأمن والشؤون العسكرية والتربية واللغة والثقافة، وهي محادثات جمعته أيضا مع وزراء قطاعات عديدة في الجزائر.

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وظهر المرشح الاشتراكي في الفيديو في صورة "رئيس فرنسا" وليس بصفة "المرشّح"، حيث سلّطت الكاميرا الضوء على جوانب عديدة من لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين، خاصة على حركاته، التي بدا فيها "متحكّما" في الوضع وهو يتبادل الحديث مع الوزراء الجزائريين، وهذا في إطار "التسويق السياسي"، للتأثير في جمهور الناخبين الفرنسيين.