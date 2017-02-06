لجنة تحقيق حول ملف التوظيف في الشركة علاش مديرا عاما للجوية الجزائرية خلفا لبودربالة

أفضت الجمعية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، الخميس، إلى تعيين علاش بخوش مديرا عاما بالنيابة للمؤسسة، خلفا لمحمد عبدو بودربالة الذي أنهيت مهامه، حسبما أفادت به قناة "الشروق نيوز".

وترأس وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، ووزير المالية حاجي بابا عمي، اجتماع مجلس الإدارة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي عقد الخميس، بمقر وزارة النقل والأشغال العمومية.

وكانت لجنة التحقيقات بوزارة النقل قد أرسلت لجنة للتحقيق في شهادات توظيف العمال بقاعدة الصيانة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية والتدقيق فيها.