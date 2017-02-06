طالب مواطنو بلدية ذراع القائد، والي بجاية بضرورة التدخل السريع لإنجاز المشاريع التنموية وحلّ مشاكلهم العالقة منذ سنوات، وإخراجهم من جحيم المعاناة التي يتخبطون فيها.
دعا سكان مدينة ذراع القائد السلطات المحلية وعلى رأسهم والي بجاية إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حدّ للمعاناة التي تواجههم منذ سنوات، حيث على الرغم من المراسلات والشكاوى التي تقدموا بها لمصالح البلدية، إلا أنها لم تغير من الوضع شيئا، ما وضع سكان المنطقة خارج مجال التغطية على كافة الأصعدة بسبب افتقارهم لأبسط ضروريات العيش الكريم في ظل غياب الغاز الطبيعي الذي بات حلما صعب المنال في ظل تماطل السلطات وغياب مبادرات حقيقية لإنهاء معاناتهم مع المسافات الطويلة التي يقطعونها للحصول على قارورات البوتان، ضاربة بشكاوى السكان عرض الحائط، بعد أن حرمتهم من هذه الخدمة الحيوية.
تدهور الطرقات مشكل آخر يعاني منه مواطنو ذراع القائد، في ظل غياب عمليات تهيئة، خصوصا عندما تتساقط الأمطار، حيث تتحوّل الطرقات وشوارع المدينة التابعة لها إلى برك ومسابح، ما يؤثر سلبا على حركة السير بالمنطقة، سيما الطريق الرابط بين صنادلة مركز وقرية سيدي بوبكر، والطريق الرابط بين بوبراهيم وبولوط على مسافة 102 كيلومتر، والمسالك الثانوية هي الأخرى التي تشهد وضعية حرجة لكونها لم تشهد أي عملية تزفيت منذ سنوات، ما يستدعي التدخل العاجل لمصالح البلدية لتجسيد مشاريع التهيئة العمرانية.
وما زاد من تأزم الوضع هو غياب شبكة قنوات الصرف الصحي الأمر الذي قد يعرض صحة قاطنيها للإصابة بالأمراض المعدية.
مشاكل أخرى يعاني منها السكان لا تقل أهمية عن سابقتها والمتمثلة أساسا في غياب الكهرباء الريفية بالقرى وانعدام الإنارة العمومية.
وأمام جملة المشاكل الكثيرة التي تواجه سكان مدينة ذراع القائد جدّد هؤلاء مطالبهم المتعلقة ببرمجة المشاريع التنموية، وعلى رأسها تكملة الشطر الثاني للتهيئة الحضرية وإنجاز ملحق بلدي باعتبار أن القرية تضم أكبر تجمع سكاني التي من شأنها أن تنسيهم جحيم المعاناة.
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بلدية ذراع القائد في بجاية
مشاريع تنموية غائبة.. والوالي مطلوب للتدخل العاجل
توفيق. ب
طالب مواطنو بلدية ذراع القائد، والي بجاية بضرورة التدخل السريع لإنجاز المشاريع التنموية وحلّ مشاكلهم العالقة منذ سنوات، وإخراجهم من جحيم المعاناة التي يتخبطون فيها.
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دعا سكان مدينة ذراع القائد السلطات المحلية وعلى رأسهم والي بجاية إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حدّ للمعاناة التي تواجههم منذ سنوات، حيث على الرغم من المراسلات والشكاوى التي تقدموا بها لمصالح البلدية، إلا أنها لم تغير من الوضع شيئا، ما وضع سكان المنطقة خارج مجال التغطية على كافة الأصعدة بسبب افتقارهم لأبسط ضروريات العيش الكريم في ظل غياب الغاز الطبيعي الذي بات حلما صعب المنال في ظل تماطل السلطات وغياب مبادرات حقيقية لإنهاء معاناتهم مع المسافات الطويلة التي يقطعونها للحصول على قارورات البوتان، ضاربة بشكاوى السكان عرض الحائط، بعد أن حرمتهم من هذه الخدمة الحيوية.
تدهور الطرقات مشكل آخر يعاني منه مواطنو ذراع القائد، في ظل غياب عمليات تهيئة، خصوصا عندما تتساقط الأمطار، حيث تتحوّل الطرقات وشوارع المدينة التابعة لها إلى برك ومسابح، ما يؤثر سلبا على حركة السير بالمنطقة، سيما الطريق الرابط بين صنادلة مركز وقرية سيدي بوبكر، والطريق الرابط بين بوبراهيم وبولوط على مسافة 102 كيلومتر، والمسالك الثانوية هي الأخرى التي تشهد وضعية حرجة لكونها لم تشهد أي عملية تزفيت منذ سنوات، ما يستدعي التدخل العاجل لمصالح البلدية لتجسيد مشاريع التهيئة العمرانية.
وما زاد من تأزم الوضع هو غياب شبكة قنوات الصرف الصحي الأمر الذي قد يعرض صحة قاطنيها للإصابة بالأمراض المعدية.
مشاكل أخرى يعاني منها السكان لا تقل أهمية عن سابقتها والمتمثلة أساسا في غياب الكهرباء الريفية بالقرى وانعدام الإنارة العمومية.
وأمام جملة المشاكل الكثيرة التي تواجه سكان مدينة ذراع القائد جدّد هؤلاء مطالبهم المتعلقة ببرمجة المشاريع التنموية، وعلى رأسها تكملة الشطر الثاني للتهيئة الحضرية وإنجاز ملحق بلدي باعتبار أن القرية تضم أكبر تجمع سكاني التي من شأنها أن تنسيهم جحيم المعاناة.