التحقوا بالجماعات المسلحة منذ 2001

تحديد هويات الإرهابيين المقضي عليهم بالبويرة

date 2017/02/16 views 157 comments 0
author-picture

icon-writer الشروق أون لاين

تمكّن الجيش الشعبي الوطني من تحديد هويات 5 إرهابيين المقضي عليهم، الأربعاء، قرب بلدية العجيبة التابعة لولاية البويرة.

icon-links تغطيات ذات صلة

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أن، الإرهابيين تمّ التعرّف عليهم وهم ز.أحمد المكنى "أحمد الغربي "، ش.ي.محمد المكنى "عبد العزيز أبو ليث"، ب.نبيل المكنى "أبو أنس الورقلي"، ون.جيلالي المكنى " أبو المثنى"، وع.عصام المكنى "المنذر".

وأضاف البيان أنّ، الإرهابيين الخمسة التحقوا بمعاقل الإرهاب سنوات 2001 و2007 و2008.

وأكد المصدر، أن هذه العملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي والتي ما تزال متواصلة، تؤكد مرة أخرى على اليقظة الدائمة والمتواصلة للوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب وعلى الإصرار في القضاء على بقايا فلول الإرهابيين.

icon-tags
  • print