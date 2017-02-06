تمكّن الجيش الشعبي الوطني من تحديد هويات 5 إرهابيين المقضي عليهم، الأربعاء، قرب بلدية العجيبة التابعة لولاية البويرة.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أن، الإرهابيين تمّ التعرّف عليهم وهم ز.أحمد المكنى "أحمد الغربي "، ش.ي.محمد المكنى "عبد العزيز أبو ليث"، ب.نبيل المكنى "أبو أنس الورقلي"، ون.جيلالي المكنى " أبو المثنى"، وع.عصام المكنى "المنذر".
وأضاف البيان أنّ، الإرهابيين الخمسة التحقوا بمعاقل الإرهاب سنوات 2001 و2007 و2008.
وأكد المصدر، أن هذه العملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي والتي ما تزال متواصلة، تؤكد مرة أخرى على اليقظة الدائمة والمتواصلة للوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب وعلى الإصرار في القضاء على بقايا فلول الإرهابيين.
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تحديد هويات الإرهابيين المقضي عليهم بالبويرة
الشروق أون لاين
تمكّن الجيش الشعبي الوطني من تحديد هويات 5 إرهابيين المقضي عليهم، الأربعاء، قرب بلدية العجيبة التابعة لولاية البويرة.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أن، الإرهابيين تمّ التعرّف عليهم وهم ز.أحمد المكنى "أحمد الغربي "، ش.ي.محمد المكنى "عبد العزيز أبو ليث"، ب.نبيل المكنى "أبو أنس الورقلي"، ون.جيلالي المكنى " أبو المثنى"، وع.عصام المكنى "المنذر".
وأضاف البيان أنّ، الإرهابيين الخمسة التحقوا بمعاقل الإرهاب سنوات 2001 و2007 و2008.
وأكد المصدر، أن هذه العملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي والتي ما تزال متواصلة، تؤكد مرة أخرى على اليقظة الدائمة والمتواصلة للوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب وعلى الإصرار في القضاء على بقايا فلول الإرهابيين.