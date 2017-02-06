يواجه سكان قرية الناظور، ذات الطابع الريفي والواقعة على بعد عشرة كيلومترات غرب مركز بلدية الرقيبة بالجهة الشمالية من ولاية الوادي من عدة مشاكل يومية أثرت على السير العادي لحياتهم، والتي تحولت إلى صراع يومي من أجل البقاء في هذه المنطقة النائية.
وأول ما يلفت الانتباه في بيوت سكان الناظور المنجزة بمواد بناء محلية تقليدية "الجبس"، بالإضافة إلى وجود عدد من الخيم لدى بعضهم هو الكوابل الكهربائية الممتدة عبر الأزقة والشوارع على مسافات طويلة تصل إلى مئات الأمتار بالنسبة للمنازل، وأكثر من كيلومترين للمزارع، والتي يصنفها سكان القرية بالمحظوظة.
وحسب السكان فإن بيوتهم تخلو من العدادات الكهربائية لانعدام الكهرباء المنزلية بالقرية، وهم يلجأون بغية التموين بالطاقة الكهربائية إلى جلبها من الشبكة المخصصة للكهرباء الفلاحية رغم ضعف شدتها بسبب النقص الكبير في عدد المحولات الكهربائية.
ويتحدث سكان الناظور بأنه وعلى الرغم من وجود بئر تحسيني بالقرية إلى أنهم محرومون من مياهه، ناهيك على أن خزانه الصغير فارغ على الدوام لأسباب يجهلونها، مما أجبرهم على انجاز آبار تقليدية قصيرة العمق داخل الكثير من المساكن، وتسمى "صوندا" خصصوا مياهها لغسل الثياب والأواني وسقي المواشي واستعمالات أخرى، ومنهم من يستهلكها للشرب رغم خطر الإصابة بمرض التيفوئيد الذي سجلت منه على مستوى القرية عديد الحالات في السنوات القليلة الماضية، أما الميسورين منهم فيلجأون إلى شراء ماء الشرب، والذي تجلبه الصهاريج من الولايات المجاورة، أو من مصانع تقطير المياه المتواجدة في عدد من بلديات الولاية .
وفي موضوع الصحة، تساءل سكان الناظور عن عدم فتح العيادة المغلقة منذ ستة سنوات، والتي كانت تتحجج السلطات بعدم وجود ممرض فيها، أما عن وضعيتها الفيزيائية فقد بدأت التشققات تظهر في بنائها، وأشار السكان إلى أنها تعرف إهمالا كبيرا، كون أبواب مرافقها مفتوحة ومليئة بالغبار والتراب، رغم وجود السور الخارجي.
وأوضح بعض السكان بأن سيدة تعرضت لإصابة خطيرة بلسعة عقرب خلال السنتين الماضيتين، اضطر ذووها إلى نقلها بعد أن انتشر السم في كامل أنحاء جسدها، إلى الاستعجالات الطبية بمركز البلدية، وأدى تفاقم حالتها الصحية إلى وفاتها، وذلك بعد ساعات قليلة من وصولها إلى مستشفى الرقيبة، كما أشاروا إلى أن غلق العيادة سببّ مشاكل عديدة لهم، خاصة تلقيح الرضع الذين كثيرا ما دفع بالأمهات إلى المشي لمسافات بعيدة للوصول إلى مراكز التلقيح بمركز البلدية، كما أن عددا من عائلات القرية التي لدى أفرادها مستوى ثقافي محدود، تفضل عدم تلقيح أطفالها في ظل الصعوبات المذكورة.
وتتواجد بالناظور العديد من العائلات الفقيرة، والتي لم تستطع إعادة بناء مساكنها، حيث وجدت "الشروق" بعض العائلات يسكن أفرادها في غرف ضيقة، بل إن رب عائلة يسكن وأفراد أسرته العشرة في غرفة واحدة، وقد ذكر بأنه تقدم منذ سنة 1993 بطلب للاستفادة من إعانة مالية لبناء سكن ريفي، ولكنه لم يحصل عليه ومثله آخرون ينتظرون منذ سنوات مساعدات الدولة من النمط الريفي، رغم توفرهم على مخططات البناء، وكل ما يشترطه القانون لانجاز هذا النمط العمراني.
وطالب سكان القرية من الوالي محمد بوشمة التدخل، والتخفيف عنهم قساوة المشاكل اليومية التي يعيشونها ومن الإهمال الذي يلاقونه من المنتخبين المحليين، والذين قالوا إنهم لا يتذكرونهم إلى في المواعيد الانتخابية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1الدرك يفك لغز قتل "الفرودور" ودفنه في غابة بالطارف
2إلزام التجار وأصحاب المطاعم والمقاهي على فتح المحلات ليلا
3راعي غنم يقتل جاره الفلاح بطريقة بشعة بعين الحجر بسطيف
4قصّر يروّجون حبوبا "قاتلة" وسط التلاميذ بالمدارس
5جنوح باخرة أيسلندية بميناء بسكيكدة
Français English
الرأي
عمار يزلي
لا في العير ولا في النفير!
محمد الهادي الحسني
في ميلة
محمد سليم قلالة
بالقيم تُستَدام الأوطان وتُستَأنف الحضارة...
جمال لعلامي
زنقة الهبال!
رشيد ولدبوسيافة
لهذا سيكون "برلمان فضيحة"!
حبيب راشدين
استباق ركبان تفكُّكِ الاتحاد الأوروبي
سلطان بركاني
مائة مليون لا تعفّ مسلما!
جمال لعلامي
نواب "القريقري" والزمياطي!
قادة بن عمار
الوزير والمدير!
سليم قلالة
سأموت ولكن الجزائر ستستقل
الفيديو
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
طالبوا والي الوادي بالتدخل
سكان الناظور بالرقيبة يصارعون من أجل البقاء
رشيد شويخ
يواجه سكان قرية الناظور، ذات الطابع الريفي والواقعة على بعد عشرة كيلومترات غرب مركز بلدية الرقيبة بالجهة الشمالية من ولاية الوادي من عدة مشاكل يومية أثرت على السير العادي لحياتهم، والتي تحولت إلى صراع يومي من أجل البقاء في هذه المنطقة النائية.
تغطيات ذات صلة
سكان الناظور بالرقيبة يصارعون من أجل البقاء
تحديد هويات الإرهابيين المقضي عليهم بالبويرة
مشاريع تنموية غائبة.. والوالي مطلوب للتدخل العاجل
تجارب ناجحة.. وأخرى لم يحالفها الحظ
حبس الطالب الثانوي الذي قتل طالب البكالوريا بقسنطينة
وأول ما يلفت الانتباه في بيوت سكان الناظور المنجزة بمواد بناء محلية تقليدية "الجبس"، بالإضافة إلى وجود عدد من الخيم لدى بعضهم هو الكوابل الكهربائية الممتدة عبر الأزقة والشوارع على مسافات طويلة تصل إلى مئات الأمتار بالنسبة للمنازل، وأكثر من كيلومترين للمزارع، والتي يصنفها سكان القرية بالمحظوظة.
وحسب السكان فإن بيوتهم تخلو من العدادات الكهربائية لانعدام الكهرباء المنزلية بالقرية، وهم يلجأون بغية التموين بالطاقة الكهربائية إلى جلبها من الشبكة المخصصة للكهرباء الفلاحية رغم ضعف شدتها بسبب النقص الكبير في عدد المحولات الكهربائية.
ويتحدث سكان الناظور بأنه وعلى الرغم من وجود بئر تحسيني بالقرية إلى أنهم محرومون من مياهه، ناهيك على أن خزانه الصغير فارغ على الدوام لأسباب يجهلونها، مما أجبرهم على انجاز آبار تقليدية قصيرة العمق داخل الكثير من المساكن، وتسمى "صوندا" خصصوا مياهها لغسل الثياب والأواني وسقي المواشي واستعمالات أخرى، ومنهم من يستهلكها للشرب رغم خطر الإصابة بمرض التيفوئيد الذي سجلت منه على مستوى القرية عديد الحالات في السنوات القليلة الماضية، أما الميسورين منهم فيلجأون إلى شراء ماء الشرب، والذي تجلبه الصهاريج من الولايات المجاورة، أو من مصانع تقطير المياه المتواجدة في عدد من بلديات الولاية .
وفي موضوع الصحة، تساءل سكان الناظور عن عدم فتح العيادة المغلقة منذ ستة سنوات، والتي كانت تتحجج السلطات بعدم وجود ممرض فيها، أما عن وضعيتها الفيزيائية فقد بدأت التشققات تظهر في بنائها، وأشار السكان إلى أنها تعرف إهمالا كبيرا، كون أبواب مرافقها مفتوحة ومليئة بالغبار والتراب، رغم وجود السور الخارجي.
وأوضح بعض السكان بأن سيدة تعرضت لإصابة خطيرة بلسعة عقرب خلال السنتين الماضيتين، اضطر ذووها إلى نقلها بعد أن انتشر السم في كامل أنحاء جسدها، إلى الاستعجالات الطبية بمركز البلدية، وأدى تفاقم حالتها الصحية إلى وفاتها، وذلك بعد ساعات قليلة من وصولها إلى مستشفى الرقيبة، كما أشاروا إلى أن غلق العيادة سببّ مشاكل عديدة لهم، خاصة تلقيح الرضع الذين كثيرا ما دفع بالأمهات إلى المشي لمسافات بعيدة للوصول إلى مراكز التلقيح بمركز البلدية، كما أن عددا من عائلات القرية التي لدى أفرادها مستوى ثقافي محدود، تفضل عدم تلقيح أطفالها في ظل الصعوبات المذكورة.
وتتواجد بالناظور العديد من العائلات الفقيرة، والتي لم تستطع إعادة بناء مساكنها، حيث وجدت "الشروق" بعض العائلات يسكن أفرادها في غرف ضيقة، بل إن رب عائلة يسكن وأفراد أسرته العشرة في غرفة واحدة، وقد ذكر بأنه تقدم منذ سنة 1993 بطلب للاستفادة من إعانة مالية لبناء سكن ريفي، ولكنه لم يحصل عليه ومثله آخرون ينتظرون منذ سنوات مساعدات الدولة من النمط الريفي، رغم توفرهم على مخططات البناء، وكل ما يشترطه القانون لانجاز هذا النمط العمراني.
وطالب سكان القرية من الوالي محمد بوشمة التدخل، والتخفيف عنهم قساوة المشاكل اليومية التي يعيشونها ومن الإهمال الذي يلاقونه من المنتخبين المحليين، والذين قالوا إنهم لا يتذكرونهم إلى في المواعيد الانتخابية.