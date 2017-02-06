المتهم يعمل حارسا في مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي عامان سجنا لباتريوت قتل شابا برصاصة خاطئة بسطيف

أصدرت، محكمة جنايات سطيف، الأربعاء، عقوبة عامين سجنا نافذا، في حق باتريوت يعمل حارسا بمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي المتواجدة بجبال مقرس التابعة لبلدية عين عباسة بسطيف، تورط في قضية القتل الخطإ راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 26 سنة.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن الشاب في ليلة وقوع الجريمة، كان رفقة أصدقائه في جبال مقرس يبحثون عن رؤوس الأبقار، وعند اقترابهم من جدار مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، خرجت رصاصة طائشة من سلام الباتريوت المكلف بحراسة المؤسسة أصابت الضحية على مستوى الرأس أردته قتيلا.

وأكد المتهم أن الرصاصة خرجت من سلاحه بالخطإ، ولم يكن يقصد قتل الشاب الذي زهقت روحه في يوم عيد ميلاده.