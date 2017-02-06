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وصف الإستعمار بـ"الجريمة ضد الإنسانية"
تصريحات "ماكرون" لـ"الشروق نيوز" تحدث ثورة في فرنسا!
يعد التصريح الذي أدلى به المرشح الأوفر حظا (حسب استطلاعات الرأي) للفوز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، بخصوص الماضي الاستعماري لبلاده في الجزائر، الأكثر جرأة وإنصافا من غيره من المسؤولين الفرنسيين.
ماكرون وفي الحوار الذي خص به قناة "الشروق نيوز"، لم يتردد في وصف الاستعمار بأنه جريمة ضد الإنسانية، عندما قال: "الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي. إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية، إنه وحشية حقيقية وهو جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات"، إنه التصريح الذي لم يسبقه إليه أي من السياسيين الفرنسيين، الأمر الذي أحدث جلبة كبيرة في المشهد السياسي المشغول بسباق الرئاسة الفرنسية.
التصريح الأبرز بين مختلف الرؤساء الفرنسيين الذين خاضوا في الماضي الاستعماري، كان للرئيس المنتهية عهدته فرانسوا هولاند، وهو لم يتعد وصف الاستعمار بأنه "نظام ظالم"، تصريح يمكن وصفه بالمتطور، غير أنه لم يرقَ إلى تطلعات الجزائريين الباحثين عن اعتذار من قبل مستعمر الأمس، بسبب جرائم الإبادة التي سلطت عليهم طيلة أزيد من 132 سنة.
وإلى غاية شهر أكتوبر المنصرم، لم يكن موقف إيمانويل ماكرون يختلف كثيرا عن غيره من الساسة الفرنسيين، ففي حوار خص به مجلة "لوبوان"، تحدث عن جوانب إيجابية وأخرى سلبية للاستعمار: "كان في الجزائر تعذيب، لكن وبالمقابل أرسيت دولة ونشأت طبقات متوسطة، هذه هي حقيقة الاستعمار، فيه عناصر حضارة وممارسات وحشية..".
غير أن تصريح ماكرون الأخير وبقدر ما ترك ارتياحا لدى الساسة الجزائريين، خلف موجة من الانتقادات الحادة في بلاده، وخاصة لدى الأوساط اليمينية واليمينية المتطرفة المعروفة بعلاقاتها المتشعبة مع "الحركى" والأقدام السوداء.
المرشح الجريح بفضائح عائلته، فرانسوا فييون، لم ينتظر طويلا ليعلق على تصريحات منافسه في سباق الرئاسيات، حيث اعتبرها "تملقا" للسلطات الجزائرية، وكلام مجاملة وجهه للمسؤولين الجزائريين، وبرأي فييون فإن ما صدر عن ماكرون "لا تستحقه" فرنسا.
وزير الدفاع الأسبق وصاحب الحركة المشينة والاستفزازية، جيرا لونغي، المعروف بحساسيته المفرطة من المطالب الجزائرية لبلاده بالاعتذار، اعتبر تصريح ماكرون "احتقارا للفرنسيين الذين بنوا فرنسا، وخاصة المليون الذين تم اجتثاثهم من جذورهم، مسيحيون مسلمون، يهود وملحدون، الذين اختاروا فرنسا"، والإشارة هنا إلى الأقدام السوداء و"الحركى" الذين غادروا الجزائر بعد 1962.
وحتى جون بيار رافاران الذي كان مبعوثا (مسهلا) لبلاده إلى الجزائر في العديد من المناسبات لتذليل الخلافات، خرج عن اتزانه ووجه سهاما مسمومة لماكرون، عندما قال إن "الذين يبحثون عن تناقضات بين الفرنسيين، ويحاولون إخراج مثل هذه القصص بغرض التقسيم أو إعادة التعبئة، أرى أن وراء ذلك أغراض انتخابية"، وختم بقوله: "ليس جديرا برئيس دولة النبش في جراح لا تزال مؤلمة"، فيما اعتبرت الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبان تصريحات ماكرون "طعنة في ظهر فرنسا".
tarik - AlgeriaMyLove2017/02/16 على 21:051
Au moins, il est plus courageux que certains officiels algeriens
عبدالقادر - الجزائر الأم2017/02/16 على 21:262
قال أجدادنا من تراثهم القيم ***الكلب ما يفوت خوه*** فمهما يكن ،ومهما حدث فإن هذا الفرنسي لن يكون إلا خادما لفرنسا ومدافعا عنها بكل ما يملك،،،
ولما يمتص أموال الجزائريين ،وينال أصواتهم طز في الجزائر و الجزائريين.،
لقد سبقه إلى ذلك كل الفرنسيين الذين طمعوا في رئاسيات فرنسا،وقد ساعده على ذلك أولاد الكلون الذين مازالوا موجودين في المناصب الحساسة السرية في الجزائر...
رحم الله من قال ***ما تدي من أولاد الكلبة إلا جرو،سواء كان أكبر ،أو أصفر ،أو أخضر،****
SoloDZ2017/02/16 على 21:303
على ما يبدو ان ماكرون هذا ماكر تع الصح ويعرف من اين تؤكل الكتف فهو على اطلاع بما تطالب به الجزائر من اعتراف بجريمة الاحتلال والجرائم الانسانية الجنونية الناجمة عنه فاطلق هذه التصريحات من اجل وضع اسمه في حسابات الجزائر بشأن من تحبذه يكون المسؤول الاول في الايليزي وتشارك في ذلك بشكل مباشر عن طريق سبعة ملايين جزائري مقيم في فرنسا وبالتالي فإن ماكرون قد نجح فعلا في لفت انتباه الجزائر خاصة وان الامر صنع الحدث في بلاده يبقى فقط هل يلتزم بكلامه او يدور عليه وبالنسبة لنا اذا التزم بكلامه فلا يهم شيء آخر