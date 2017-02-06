تمكن عناصر الأمن الحضري الخامس بتلمسان، من تفكيك عصابة إجرامية متكونة من 6 أشخاص من أصحاب السوابق العدلية، مختصة في سرقة المنازل.
عملية توقيف المشتبه فيهم الذين يتواجدون حاليا رهن الحبس الاحتياطي، جاءت إثر شكوى تقدم بها أحد الضحايا، تضمنت تعرض منزله بحي يغمراسن ابن زيان (أوجليدة سابقا) إلى السرقة، استهدفت مجوهرات زوجته ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية وغيرها من الأغراض، وعلى ضوء هذه المعلومات باشر عناصر الأمن تحقيقا معمقا، أسفر عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، وبعد الاستغلال الجيد للمعلومات تبين أن المتهم قام بالتخلص من حقيبة بأحد الطرق المؤدية إلى ولاية عين تموشنت، الأمر الذي دفع رجال الشرطة إلى تقفي آثار الحقيبة، حيث تم العثور عليها بالطريق الرابط بين تلمسان وعين تموشنت.
وبعد تفحص الحقيبة عثر بداخلها على بعض المسروقات التي بينت التحقيقات الأولية أنها ملك للضحية الذي تقدم بشكوى، ليتم تفتيش منزل المشتبه فيه، على ضوء معلومات تفيد بأنه شوهد يوم الحادثة على متن سيارة من نوع "لوقان"، وبعد التأكد من المعطيات الأولية تم توقيف المتهم الأول، ليتم بعد ذلك الكشف عن جميع المشتبه فيهم الذي أسفرت التحقيقات الأمنية بشأنهم أن جميعهم من المسبوقين قضائيا، كما تم العثور على بعض المسروقات وحجز سيارة من نوع "أتوس"، تبين أن أفراد العصابة قاموا باقتنائها بعدما قاموا ببيع المركبة من نوع "لوقان"، حتى يتم تضليل عناصر الأمن، ويبدو من خلال المعلومات التي بحوزتنا أن أفراد العصابة كانوا يعملون على استبدال المركبات من خلال بيعها حتى لا يتم تحديد مكانهم ولا نشاطهم، وقد عرفت منطقة أوجليدة وغيرها من الأحياء السكنية الأخرى عمليات سرقة من قبل عصابات إجرامية تعمل على استهداف منازل المواطنين، الأمر الذي جعل عناصر الأمن بمختلف المقرات يكثفون من نشاطهم للحد من نشاط هذه العصابات الإجرامية .
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أفرادها مسبوقون قضائيا ومبحوث عنهم من قبل العدالة
الإطاحة بعصابة نفذت عمليات سطو على منازل بتلمسان
ع. ب
تمكن عناصر الأمن الحضري الخامس بتلمسان، من تفكيك عصابة إجرامية متكونة من 6 أشخاص من أصحاب السوابق العدلية، مختصة في سرقة المنازل.
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عملية توقيف المشتبه فيهم الذين يتواجدون حاليا رهن الحبس الاحتياطي، جاءت إثر شكوى تقدم بها أحد الضحايا، تضمنت تعرض منزله بحي يغمراسن ابن زيان (أوجليدة سابقا) إلى السرقة، استهدفت مجوهرات زوجته ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية وغيرها من الأغراض، وعلى ضوء هذه المعلومات باشر عناصر الأمن تحقيقا معمقا، أسفر عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، وبعد الاستغلال الجيد للمعلومات تبين أن المتهم قام بالتخلص من حقيبة بأحد الطرق المؤدية إلى ولاية عين تموشنت، الأمر الذي دفع رجال الشرطة إلى تقفي آثار الحقيبة، حيث تم العثور عليها بالطريق الرابط بين تلمسان وعين تموشنت.
وبعد تفحص الحقيبة عثر بداخلها على بعض المسروقات التي بينت التحقيقات الأولية أنها ملك للضحية الذي تقدم بشكوى، ليتم تفتيش منزل المشتبه فيه، على ضوء معلومات تفيد بأنه شوهد يوم الحادثة على متن سيارة من نوع "لوقان"، وبعد التأكد من المعطيات الأولية تم توقيف المتهم الأول، ليتم بعد ذلك الكشف عن جميع المشتبه فيهم الذي أسفرت التحقيقات الأمنية بشأنهم أن جميعهم من المسبوقين قضائيا، كما تم العثور على بعض المسروقات وحجز سيارة من نوع "أتوس"، تبين أن أفراد العصابة قاموا باقتنائها بعدما قاموا ببيع المركبة من نوع "لوقان"، حتى يتم تضليل عناصر الأمن، ويبدو من خلال المعلومات التي بحوزتنا أن أفراد العصابة كانوا يعملون على استبدال المركبات من خلال بيعها حتى لا يتم تحديد مكانهم ولا نشاطهم، وقد عرفت منطقة أوجليدة وغيرها من الأحياء السكنية الأخرى عمليات سرقة من قبل عصابات إجرامية تعمل على استهداف منازل المواطنين، الأمر الذي جعل عناصر الأمن بمختلف المقرات يكثفون من نشاطهم للحد من نشاط هذه العصابات الإجرامية .