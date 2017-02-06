أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ششار الابتدائية، بجنوب خنشلة، الأربعاء، بإيداع أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و50 سنة، رهن الحبس المؤقت، ووضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية، عن تهمة دعم وإسناد مجموعات إرهابية، في الوقت الذي أفرج عن 3 آخرين، إلى غاية استكمال التحقيقات، ومحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء خنشلة، وذلك بعد أن تم تقديمهم من طرف الشرطة القضائية بأمن دائرة ششار بخنشلة، قبل أسبوع بعد اعتقالهم ضمن تحريات معمقة حول ضلوعهم، في تقديم الدعم والإسناد، للجماعات الإرهابية، تنشط عبر محور الولايات الجنوبية الثلاث تبسة وبسكرة والوادي، مرورا بخنشلة.
العملية وبحسب مصادر "الشروق"، قد مكنت مصالح الأمن من اكتشاف العديد من الكازمات والمخابئ، التي تستغل من قبل جماعات إرهابية، لإخفاء وتخزين أفرشة، أغطية ومواد غذائية، إضافة إلى إحباط مفعول 3 قنابل، تم زرعها من قبل المسلحين في مناطق عديدة لاستهداف أفراد من قوات الأمن، حيث أوقفت ذات المصالح 8 أشخاص بالتهمة السالفة، قبل تقديمهم أمام القضاء بمحكمة ششار.
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حبس أربعة أشخاص بتهمة إسناد جماعات إرهابية بخنشلة
طارق. م
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ششار الابتدائية، بجنوب خنشلة، الأربعاء، بإيداع أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و50 سنة، رهن الحبس المؤقت، ووضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية، عن تهمة دعم وإسناد مجموعات إرهابية، في الوقت الذي أفرج عن 3 آخرين، إلى غاية استكمال التحقيقات، ومحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء خنشلة، وذلك بعد أن تم تقديمهم من طرف الشرطة القضائية بأمن دائرة ششار بخنشلة، قبل أسبوع بعد اعتقالهم ضمن تحريات معمقة حول ضلوعهم، في تقديم الدعم والإسناد، للجماعات الإرهابية، تنشط عبر محور الولايات الجنوبية الثلاث تبسة وبسكرة والوادي، مرورا بخنشلة.
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العملية وبحسب مصادر "الشروق"، قد مكنت مصالح الأمن من اكتشاف العديد من الكازمات والمخابئ، التي تستغل من قبل جماعات إرهابية، لإخفاء وتخزين أفرشة، أغطية ومواد غذائية، إضافة إلى إحباط مفعول 3 قنابل، تم زرعها من قبل المسلحين في مناطق عديدة لاستهداف أفراد من قوات الأمن، حيث أوقفت ذات المصالح 8 أشخاص بالتهمة السالفة، قبل تقديمهم أمام القضاء بمحكمة ششار.