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بعد اللقاء الذي جمع محمد عيسى بنظيره حمد صالح بن طاهر بنتن
36 ألف حاج للجزائر خلال الموسم المقبل
استعادت الجزائر حصتها السابقة في الحج خلال الموسم المقبل والمقدرة بـ36 ألف حاج.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الخميس، أن قرار استعادة الجزائر حصتها السابقة في الحج جاء بعد اللقاء الذي جمع بالعربية السعودية وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، بنظيره السعودي حمد صالح بن طاهر بنتن.
وكانت حصة الجزائر انخفضت إلى حدود 28.800 حاج في السنوات الأخيرة بسب أعمال التوسعة التي عرفها مسجد الحرام بمكة المكرمة.
للإشارة يقوم حاليا وزير الشؤون الدينية والأوقاف بزيارة إلى السعودية على رأس وفد هام وذلك في إطار التحضيرات الجارية لموسم الحج القادم.
hamza - chelghoum.laid2017/02/16 على 20:161
السبب في ارتفاع حصة الجزائر الى 36 الف حاج هذه السنة هو مقاطعة الارانين الذهاب الى الحج.
بلقاسم2017/02/16 على 20:162
وهذه ذنوب في حق الوطن ستحملها عيسى عذا يوم القيامة.....