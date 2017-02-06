عالجت محكمة جنح وهران، الأربعاء، قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح، متابعا فيها شاب عشريني العمر، عمد إلى مهاجمة مجموعة أشخاص بقضيب حديدي ليلا، مسببا لأحدهم إصابات بليغة جدا.
المتهم صرّح أثناء جلسة المحاكمة، كان يتجول ليلا مع صديقته، أين تعرضت الأخيرة لمضايقات من أفراد عصابة حسبه، الفعل الذي لم يستسغه وعمد إلى مهاجمتهم بقضيب حديدي، على أساس أنه كان في وضعية دفاع عن النفس، بعدما تعرض هو الآخر لعديد اللكمات منهم، لكنه تمكن من جرح أحدهم الممثل في شخص الشاكي.
وأمام تخلف الضحية عن الحضور، التمس وكيل الجمهورية في حق المتابع، توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد، في انتظار النطق بالحكم.
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يهاجم عصابة ليلا من أجل صديقته؟!
ف.عشابة
عالجت محكمة جنح وهران، الأربعاء، قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح، متابعا فيها شاب عشريني العمر، عمد إلى مهاجمة مجموعة أشخاص بقضيب حديدي ليلا، مسببا لأحدهم إصابات بليغة جدا.
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المتهم صرّح أثناء جلسة المحاكمة، كان يتجول ليلا مع صديقته، أين تعرضت الأخيرة لمضايقات من أفراد عصابة حسبه، الفعل الذي لم يستسغه وعمد إلى مهاجمتهم بقضيب حديدي، على أساس أنه كان في وضعية دفاع عن النفس، بعدما تعرض هو الآخر لعديد اللكمات منهم، لكنه تمكن من جرح أحدهم الممثل في شخص الشاكي.
وأمام تخلف الضحية عن الحضور، التمس وكيل الجمهورية في حق المتابع، توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد، في انتظار النطق بالحكم.