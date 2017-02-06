الحادث تسبب في ازدحام كبير استمر إلى أكثر من 5 ساعات 6 جرحى في اصطدام بين 3 مركبات وشاحنتين بالطريق السيّار

شهد الطريق السيّار شرق غرب على مستوى منحدر الأربعطاش بين البويرة وبومرداس، صباح الخميس، حادث مرور خطيرا على إثر اصطدام تسلسلي بين شاحنتين من الوزن الثقيل و3 سيارات، ما خلف إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة إضافة إلى ازدحام مروري كبير استمر إلى أكثر من 5 ساعات سواء بالطريق السيار أم الطريق الوطني رقم 5.

واستنادا إلى مصادر متطابقة، فإن الحادث تم تسجيله في حدود الخامسة ونصف صباحا على إثر اصطدام تسلسلي بين شاحنتين مقطورتين و3 سيارات منها اثنتان لنقل المسافرين، وذلك بالمنحدر الخطير الذي يلي نفق بوزقزة باتجاه العاصمة، حيث كانت المنطقة تشهد ضبابا كثيفا يعيق الرؤية، وهو ما يحتمل أن يكون سببا في وقوع الحادث إضافة إلى السرعة المفرطة من السائقين.