أتى حريق شب صباح الخميس، بإحدى الشقق الواقعة بحي 20 أوت وسط مدينة سور الغزلان على مكونات الشقة من أثاث وأغراض مختلفة، في حين لم يخلف لحسن الحظ ضحايا وسط أفراد العائلة القاطنة بها.
وبحسب المصدر الذي أورد الخبر، فإن الحريق الذي نشب بالبداية بمطبخ الشقة يعتقد بأن شرارة كهربائية كانت سببا فيه مع احتمال وجود تسرب للغاز، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى باقي الغرف، حيث خلف خسائر في الأغراض، وتسبب في إصابة أفراد العائلة بصدمة وحالة من الهلع قبل أن يتم إنقاذهم وإخماد الحريق من طرف أعوان الحماية المدنية الذين هرعوا إلى مكان الحريق رفقة الجيران بمجرد إبلاغهم بالحادث.
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حريق يلتهم شقة بكاملها وسط سور الغزلان
أحسن حراش
أتى حريق شب صباح الخميس، بإحدى الشقق الواقعة بحي 20 أوت وسط مدينة سور الغزلان على مكونات الشقة من أثاث وأغراض مختلفة، في حين لم يخلف لحسن الحظ ضحايا وسط أفراد العائلة القاطنة بها.
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وبحسب المصدر الذي أورد الخبر، فإن الحريق الذي نشب بالبداية بمطبخ الشقة يعتقد بأن شرارة كهربائية كانت سببا فيه مع احتمال وجود تسرب للغاز، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى باقي الغرف، حيث خلف خسائر في الأغراض، وتسبب في إصابة أفراد العائلة بصدمة وحالة من الهلع قبل أن يتم إنقاذهم وإخماد الحريق من طرف أعوان الحماية المدنية الذين هرعوا إلى مكان الحريق رفقة الجيران بمجرد إبلاغهم بالحادث.