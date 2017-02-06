خروج بريطانيا من اليورو يحتاج أكثر من عامين

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إنه يعتقد أن الاتفاق على كل الترتيبات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيستغرق أكثر من عامين.

وأضاف في كلمته على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الخميس: "لا أعتقد.. أننا سننجح خلال 24 شهرا في إعداد الترتيبات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتشكيل العلاقة بكاملها بين بريطانيا والقارة الأوروبية".

كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت إنها ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة في مارس، لبدء محادثات الانسحاب التي يمكن أن تستمر لما يصل إلى عامين.

وقال يونكر إنه يجب تغيير 20 ألف قانون على الأقل في بريطانيا قبل أن تترك الاتحاد، وأضاف أنه لا يحق لبريطانيا إبرام اتفاقات للتجارة الثنائية بينما لا تزال في الاتحاد.