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ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة
القضاء على تسعة إرهابيين بالبويرة
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة، إثر عملية نوعية، من القضاء على 9 إرهابيين بمنطقة السبخة في البويرة.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن العملية مكنت من استرجاع 5 مسدسات من نوع كلاشنيكوف و3 بناق نصف آلية وكمية من الذخيرة.
وأضاف إلى أن العملية لا تزال متواصلة.
وكانت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، قد قضت، الأربعاء المنصرم، على 5 إرهابيين بنفس المنطقة، وضبطت كمية من الأسلحة والذخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 14 إرهابيا مقضي عليهم.
كما كشفت وزارة الدفاع الوطني، الخميس، هويات الإرهابيين الـ 5 المقضي عليهم.
louloup - france2017/02/17 على 12:161
الى جه النم وبئس المصير حماكم الله يا جيشنا العضيم واصلوا في القضاء على كلاب النار . الله معكم وان استشهد احد منكم فالجنة مءواه عاشت جزائرنا الحبيبة
المهلب 2017/02/17 على 12:182
الخنازير البرية على مشارف الانقراض في غابات الجزائر ...
مواطن2017/02/17 على 12:453
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ