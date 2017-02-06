ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة القضاء على تسعة إرهابيين بالبويرة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة، إثر عملية نوعية، من القضاء على 9 إرهابيين بمنطقة السبخة في البويرة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن العملية مكنت من استرجاع 5 مسدسات من نوع كلاشنيكوف و3 بناق نصف آلية وكمية من الذخيرة.

وأضاف إلى أن العملية لا تزال متواصلة.

وكانت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، قد قضت، الأربعاء المنصرم، على 5 إرهابيين بنفس المنطقة، وضبطت كمية من الأسلحة والذخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 14 إرهابيا مقضي عليهم.

كما كشفت وزارة الدفاع الوطني، الخميس، هويات الإرهابيين الـ 5 المقضي عليهم.