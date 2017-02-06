حاول تشكيل ميليشيا لإحراق مسجد وإطلاق النار على السكان إدانة مرشح سابق للكونغرس الأمريكي بالتخطيط لمهاجمة قرية يسكنها مسلمون

ذكرت تقارير في وسائل إعلام محلية، أن هيئة محلفين في ولاية تنيسي الأمريكية أدانت، الخميس، مرشحاً سابقاً للكونغرس بالتخطيط لتكوين ميليشيا مسلحة للهجوم على قرية إسلامبرغ التي يسكنها مسلمون وحسب في نيويورك في 2015.

وقالت التقارير التي نشرت في صحيفة ذا تشاتانوغان وصحف أخرى، إن روبرت دوغارت (65 عاماً) أدانته محكمة تشاتانوغان الجزئية بالتحريض على الحرق العمد وانتهاك الحقوق المدنية.

ولم يرد ممثلو الإدعاء ومحامون عن دوغارت على طلبات للتعليق.

واعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) دوغارت في أفريل 2015، بعد أن قال لمرشد للحكومة في اتصالات هاتفية جرى التنصت عليها، إنه يعتزم تجنيد عناصر لتكوين ميليشيا مسلحة والسفر إلى إسلامبرغ التي تقع على مسافة نحو 233 كيلومتراً شمال غربي مدينة نيويورك.

ووفقاً لمذكرة الاتهام الجنائية خططت المجموعة لإحراق مسجد في القرية وإطلاق النار على من يحاول منعهم.

ووضعت السلطات دوغارت قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ القبض عليه. وقال تلفزيون "دبليو آر سي بي"، إنه تم احتجازه بعد صدور قرار هيئة المحلفين، يوم الخميس. وأضاف التلفزيون، أن من المقرر النطق بالحكم في القضية في ماي.