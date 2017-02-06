اعترف بالجرم المنسوب إليه حبس المتهم الرئيسي وشريكه في قضية مقتل زوج مغنية الراي "وردة"

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، الخميس، شابين الحبس لتورطهما في جريمة قتل الشاب "ح .م" 31 سنة زوج مغنية الراي الشابة "وردة شارلومنتي"، أحدهما المتهم الرئيسي "ع.م.م" 37 سنة، بعد اعترافه بالجرم المنسوب إليه، والشاب الآخر يبلغ من العمر نحو 27 سنة.

وكان وكيل الجمهورية قد استمع إلى 10 أشخاص استفاد ثمانية منهم من الإفراج المؤقت. هذا وتعود أطوار الحادثة حسب بيان صدر عن مصالح أمن ولاية عين تموشنت، إلى تاريخ 14 فيفري الجاري إثر شجار وقع بين أعوان الحراسة بأحد المركبات السياحية والضحية بعد منعه من دخول المركب، تواصل الشجار فيما بعد بمدخل مدينة عين تموشنت في حدود الساعة السادسة صباحا من نفس اليوم بالقرب من مركز التكوين المهني بحي مولاي مصطفى، استعملت فيه الأسلحة البيضاء ما نتج عنه إصابات في كلا الطرفين، نقلوا على إثرها إلى قسم الاستعجالات الطبية بعين تموشنت لتلقي العلاج، حيث لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه البليغة على مستوى الصدر. وقد ووري جثمان الضحية الثرى يوم الثلاثاء الفارط بمقبرة عين تموشنت.