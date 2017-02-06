أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، الخميس، شابين الحبس لتورطهما في جريمة قتل الشاب "ح .م" 31 سنة زوج مغنية الراي الشابة "وردة شارلومنتي"، أحدهما المتهم الرئيسي "ع.م.م" 37 سنة، بعد اعترافه بالجرم المنسوب إليه، والشاب الآخر يبلغ من العمر نحو 27 سنة.
وكان وكيل الجمهورية قد استمع إلى 10 أشخاص استفاد ثمانية منهم من الإفراج المؤقت. هذا وتعود أطوار الحادثة حسب بيان صدر عن مصالح أمن ولاية عين تموشنت، إلى تاريخ 14 فيفري الجاري إثر شجار وقع بين أعوان الحراسة بأحد المركبات السياحية والضحية بعد منعه من دخول المركب، تواصل الشجار فيما بعد بمدخل مدينة عين تموشنت في حدود الساعة السادسة صباحا من نفس اليوم بالقرب من مركز التكوين المهني بحي مولاي مصطفى، استعملت فيه الأسلحة البيضاء ما نتج عنه إصابات في كلا الطرفين، نقلوا على إثرها إلى قسم الاستعجالات الطبية بعين تموشنت لتلقي العلاج، حيث لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه البليغة على مستوى الصدر. وقد ووري جثمان الضحية الثرى يوم الثلاثاء الفارط بمقبرة عين تموشنت.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1القضاء على تسعة إرهابيين بالبويرة
2الجاني وليد هو مختطف الشابة سارة بن علجية منذ سبعة أشهر
36 جرحى في اصطدام بين 3 مركبات وشاحنتين بالطريق السيّار
4حريق يلتهم شقة بكاملها وسط سور الغزلان
5صعوبة في جرّ الباخرة الأجنبية الجانحة في ميناء سكيكدة
Français English
الرأي
التهامي مجوري
L’ex: pression
سلطان بركاني
عذاب القبر.. بين المهوّلين والمنكرين
سليم قلالة
فلسطين 1948 التي نسيناها
معلومي ياسين
لكل فرعون موسى.. يا حياتو
سلطان بركاني
عندما تتحوّل الخرافة إلى دين!
عبد الناصر
نصيحة "الإنجليز" لـ "إسلام"!
عمار يزلي
لا في العير ولا في النفير!
محمد الهادي الحسني
في ميلة
محمد سليم قلالة
بالقيم تُستَدام الأوطان وتُستَأنف الحضارة...
جمال لعلامي
زنقة الهبال!
الفيديو
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
ترامب: حل الدولتين "ليس السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أبناء يقيمون حفلة لوالدتهم بعدما تزوج والدهم عليها!
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
اعترف بالجرم المنسوب إليه
حبس المتهم الرئيسي وشريكه في قضية مقتل زوج مغنية الراي "وردة"
أمين بلحية
أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، الخميس، شابين الحبس لتورطهما في جريمة قتل الشاب "ح .م" 31 سنة زوج مغنية الراي الشابة "وردة شارلومنتي"، أحدهما المتهم الرئيسي "ع.م.م" 37 سنة، بعد اعترافه بالجرم المنسوب إليه، والشاب الآخر يبلغ من العمر نحو 27 سنة.
تغطيات ذات صلة
رياح عاتية تحطم مساكن وزرائب للبدو في صحراء الوادي
والدان يربطان ابنتهما بالسلاسل لحمايتها من عصابات الدعارة!
حبس المتهم الرئيسي وشريكه في قضية مقتل زوج مغنية الراي "وردة"
مواطنو بومرداس يحتجون ويطالبون برد الاعتبار للشهداء
صعوبة في جرّ الباخرة الأجنبية الجانحة في ميناء سكيكدة
وكان وكيل الجمهورية قد استمع إلى 10 أشخاص استفاد ثمانية منهم من الإفراج المؤقت. هذا وتعود أطوار الحادثة حسب بيان صدر عن مصالح أمن ولاية عين تموشنت، إلى تاريخ 14 فيفري الجاري إثر شجار وقع بين أعوان الحراسة بأحد المركبات السياحية والضحية بعد منعه من دخول المركب، تواصل الشجار فيما بعد بمدخل مدينة عين تموشنت في حدود الساعة السادسة صباحا من نفس اليوم بالقرب من مركز التكوين المهني بحي مولاي مصطفى، استعملت فيه الأسلحة البيضاء ما نتج عنه إصابات في كلا الطرفين، نقلوا على إثرها إلى قسم الاستعجالات الطبية بعين تموشنت لتلقي العلاج، حيث لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه البليغة على مستوى الصدر. وقد ووري جثمان الضحية الثرى يوم الثلاثاء الفارط بمقبرة عين تموشنت.