تمكن ، عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن دائرة البوني بعنابة،الخميس ، من الإطاحة بعصابة مكونة من إطار بمديرية المجاهدين لولاية عنابة وزوجته، اللذين كانا يقومان بتقديم تسهيلات متعلقة بملفات امتيازات المجاهدين مقابل مبالغ مالية معتبرة، حيث يتواجد الموقوفان حاليا قيد الحجز تحت النظر في انتظار إحالتهما غدا الأحد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.
تفاصيل القضية، تعود إلى بلاغ تقدمت به قبل أيام قليلة سيدة مجاهدة إلى مصالح أمن دائرة البوني مفاده أنّ زوجة إطار يعمل بمديرية المجاهدين لولاية عنابة الكائن مقرها بالبوني طلبت منها مبلغا ماليا معتبرا كرشوة مقابل التوسط لدى زوجها، لتسهيل إجراءات الحصول على رخصة استغلال سيارة أجرة في إطار الامتيازات الممنوحة لفئة المجاهدين وأبناء الشهداء، على اعتبار أن هذه الملفات تأخذ وقتا طويلا من أجل التسوية بسبب البيروقراطية، مع تقديم ملفات المعارف على حساب الملفات الأخرى، لكن هذه الحيلة لم تنطل على السيدة التي قرّرت التوجه فورا نحو مقر دائرة البوني وتقديم بلاغ ضد زوجة الإطار، التي تم الترصد لها من طرف عناصر الأمن، بعد الاتفاق مع الضحية على إكمال الخطة قصد الإيقاع بهذه السيدة متلبسة.
وبالفعل تمّ اللقاء كما هو متفق عليه أمام المركز الصحي بحي ديدوش مراد بعنابة وبمجرد الشروع في تسليم الرشوة باغت عناصر الأمن السيارة التي كانت السيدتان على متنها، أين تم اقتياد زوجة الإطار إلى مقر أمن دائرة البوني لاستكمال إجراءات التحقيق التي جرّت أيضا زوجها المتواجد كذلك قيد التحقيق حسب ما أفادت به مصادر الشروق التي أكدت أن ضحايا هذا الإطار وزوجته كثيرون.
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توقيف إطار بمديرية المجاهدين وزوجته بتهمة تلقي الرشوة بعنابة
أمال رمضاني
تمكن ، عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن دائرة البوني بعنابة،الخميس ، من الإطاحة بعصابة مكونة من إطار بمديرية المجاهدين لولاية عنابة وزوجته، اللذين كانا يقومان بتقديم تسهيلات متعلقة بملفات امتيازات المجاهدين مقابل مبالغ مالية معتبرة، حيث يتواجد الموقوفان حاليا قيد الحجز تحت النظر في انتظار إحالتهما غدا الأحد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.
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تفاصيل القضية، تعود إلى بلاغ تقدمت به قبل أيام قليلة سيدة مجاهدة إلى مصالح أمن دائرة البوني مفاده أنّ زوجة إطار يعمل بمديرية المجاهدين لولاية عنابة الكائن مقرها بالبوني طلبت منها مبلغا ماليا معتبرا كرشوة مقابل التوسط لدى زوجها، لتسهيل إجراءات الحصول على رخصة استغلال سيارة أجرة في إطار الامتيازات الممنوحة لفئة المجاهدين وأبناء الشهداء، على اعتبار أن هذه الملفات تأخذ وقتا طويلا من أجل التسوية بسبب البيروقراطية، مع تقديم ملفات المعارف على حساب الملفات الأخرى، لكن هذه الحيلة لم تنطل على السيدة التي قرّرت التوجه فورا نحو مقر دائرة البوني وتقديم بلاغ ضد زوجة الإطار، التي تم الترصد لها من طرف عناصر الأمن، بعد الاتفاق مع الضحية على إكمال الخطة قصد الإيقاع بهذه السيدة متلبسة.
وبالفعل تمّ اللقاء كما هو متفق عليه أمام المركز الصحي بحي ديدوش مراد بعنابة وبمجرد الشروع في تسليم الرشوة باغت عناصر الأمن السيارة التي كانت السيدتان على متنها، أين تم اقتياد زوجة الإطار إلى مقر أمن دائرة البوني لاستكمال إجراءات التحقيق التي جرّت أيضا زوجها المتواجد كذلك قيد التحقيق حسب ما أفادت به مصادر الشروق التي أكدت أن ضحايا هذا الإطار وزوجته كثيرون.