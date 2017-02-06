تسببت العاصفة الرملية الهوجاء التي هبت على ولاية الوادي، وعموم ولايات الجنوب، خلال اليومين الماضين، في وقوع خسائر مادية فادحة في بعض بلديات الولاية، حيث انهارت جدران وأسقف 8 منازل وعدد من الزرائب التي يقطن بها البدو الرحل، وسقط عدد من الأعمدة الكهربائية، والأشجار، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتسجيل اضطرابات في حركة المرور.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها الشروق، فإن 08 منازل في بلديات ميه ونسة، ودوار الماء وبن قشة، قد انهارت بشكل جزئي، من خلال سقوط جدرانها وأسقفها، وسجلت هذه الحالات في قرى ميه مولاهم الغنامي وفي الدويلات، وقضت العشرات من عائلات البدو الرحل، خاصة في بلديتي بن قشة ودوار الماء ليلة سوداء وذلك ليلة الأربعاء إلى الخميس، حيث حطمت شدة الرياح التي تراوحت سرعتها بين 70 و90 كيلومترا في الساعة، الزرائب التي كانوا يقطنون بها، خاصة في نواحي قرية الشارع الحدودية مع تونس، كما جندت مختلف مصالح الحماية المدنية، وحداتها العاملة لتأمين عديد المناطق التي شهدت سقوطا للأعمدة الكهربائية، خاصة في الرباح بحيي الكرامة، وسيد علي دربال، وفي طريق الصحين بحاسي خليفة، وفي مدينة المقرن، وفي عدة نقاط من عاصمة الولاية، وتسبب سقوط الأعمدة الكهربائية في انقطاع التيار الكهربائي في عدد من الأحياء السكانية، وتسببت قوة الرياح في سقوط شجرة كاليتوس على سيارة، وذلك في حي النزل المالي بعاصمة الولاية، مما أدى لحدوث اضطرابات في حركة المرور.
وعبر عديد الفلاحين عن قلقهم، بعد الأضرار الكبيرة، التي أصابت مزروعاتهم والبيوت البلاستكية، وكذا عتاد السقي فيها، وتأثر بشكل كبير نبات البطيخ الأحمر أو الدلاع. يذكر أن المنطقة تعرضت مطلع الأسبوع المنصرم لرياح قوية أخرى أحدثت خسائر فيها.
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رشيد شويخ
صحفي بمكتب الشروق في ولاية الوادي
تسببت العاصفة الرملية الهوجاء التي هبت على ولاية الوادي، وعموم ولايات الجنوب، خلال اليومين الماضين، في وقوع خسائر مادية فادحة في بعض بلديات الولاية، حيث انهارت جدران وأسقف 8 منازل وعدد من الزرائب التي يقطن بها البدو الرحل، وسقط عدد من الأعمدة الكهربائية، والأشجار، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتسجيل اضطرابات في حركة المرور.
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وحسب المعلومات التي تحصلت عليها الشروق، فإن 08 منازل في بلديات ميه ونسة، ودوار الماء وبن قشة، قد انهارت بشكل جزئي، من خلال سقوط جدرانها وأسقفها، وسجلت هذه الحالات في قرى ميه مولاهم الغنامي وفي الدويلات، وقضت العشرات من عائلات البدو الرحل، خاصة في بلديتي بن قشة ودوار الماء ليلة سوداء وذلك ليلة الأربعاء إلى الخميس، حيث حطمت شدة الرياح التي تراوحت سرعتها بين 70 و90 كيلومترا في الساعة، الزرائب التي كانوا يقطنون بها، خاصة في نواحي قرية الشارع الحدودية مع تونس، كما جندت مختلف مصالح الحماية المدنية، وحداتها العاملة لتأمين عديد المناطق التي شهدت سقوطا للأعمدة الكهربائية، خاصة في الرباح بحيي الكرامة، وسيد علي دربال، وفي طريق الصحين بحاسي خليفة، وفي مدينة المقرن، وفي عدة نقاط من عاصمة الولاية، وتسبب سقوط الأعمدة الكهربائية في انقطاع التيار الكهربائي في عدد من الأحياء السكانية، وتسببت قوة الرياح في سقوط شجرة كاليتوس على سيارة، وذلك في حي النزل المالي بعاصمة الولاية، مما أدى لحدوث اضطرابات في حركة المرور.
وعبر عديد الفلاحين عن قلقهم، بعد الأضرار الكبيرة، التي أصابت مزروعاتهم والبيوت البلاستكية، وكذا عتاد السقي فيها، وتأثر بشكل كبير نبات البطيخ الأحمر أو الدلاع. يذكر أن المنطقة تعرضت مطلع الأسبوع المنصرم لرياح قوية أخرى أحدثت خسائر فيها.