طلبة المحروقات ببومرداس يوقفون إضرابهم

أعلن مساء الخميس، طلبة كلية المحروقات والكيمياء بجامعة بومرداس توقفهم عن الإضراب الذي دام 03 أشهر وعودتهم لمزاولة الدراسة.

جاء هذا على هامش اللقاء الذي جمع الطلبة برئيس جامعة بومرداس الذي قدم لهم ضمانات بالتكفل بجميع الطلبة المتخرجين من هذه الكلية، خاصة وأن اتفاقيات أبرمت يصب جميعها في مصلحة الطالب، حيث سيتم تكوينهم حسب التخصصات التي يقتضيها سوق العمل وكذا التخصصات التي تطلبها الشركات المشغلة.

وقد كان طلبة كلية المحروقات قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الدراسة وكذا تنظيم مسيرات سلمية بشوارع بومرداس والتنقل لغاية وزارة الطاقة بالعاصمة لمدة ثلاثة أشهر كامل، من أجل المطالبة بإعادة تفعيل اتفاقيات ومعاهدات التشغيل المتوقفة منذ سنة 1998 والتي كان بموجبها يتم تشغيل جميع المتخرجين من معهد المحروقات أنذاك مباشرة بشركات الطاقة بالجنوب، غير أن توقيفها وكذا اشتراط الإقامة بولاية جنوبية للظفر بمنصب قار ضمن هذه الشركات، أدخل هؤلاء في دوامة البحث عن عمل، وهو نفس التخوف الذي أخرج هؤلاء المضربين إلأى الشارع.