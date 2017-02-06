العثور على بقايا هيكل عظمي في غابة ببجاية

تم مؤخرا العثور على بقايا هيكل عظمي بإحدى غابات بلدية تاسكريوت، 50 كلم شرق بجاية، من طرف مواطن كان يقوم بنزهة في المنطقة قبل أن يعثر على الهيكل العظمي بغابة كانت بالأمس القريب صعبة الولوج بسبب كثافة الغطاء الغابي الذي تتميز به.

لكن حرائق الغابات التي مست المنطقة الصائفة الفارطة سمحت بتشكل مسالك داخلها، وقد تنقلت عناصر الحماية المدنية إلى عين المكان لنقل بقايا الهيكل العظمي نحو المؤسسة الاستشفائية لخراطة بحضور مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا لتحديد هوية صاحب الهيكل العظمي، في ظل تضارب التخمينات، حيث يرجح البعض من المواطنين أن يعود ذلك الهيكل العظمي إلى أحد ضحايا سنوات العشرية السوداء، فيما يرى آخرون أن ذات الهيكل العظمي قد يعود إلى أحد المختلين عقليا، يكون ضل طريقه بالغابة، التي تتواجد بالقرب من الطريق الوطني رقم 9 الذي يربط بجاية وسطيف.