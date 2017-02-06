مواجهات بالأسلحة النارية بسبب قطعة أرض في الجلفة

وقعت صبيحة الجمعة اشتباكات عنيفة بين عائلتين بمنطقة وادي الطاوس الواقعة بين بلديتي الإدريسية والشارف غربي الجلفة، أسفرت عن إصابة خمس أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

واستنادا لمصادر الشروق فان الخلاف وقع بين العائلتين بسبب قطعة أرض، حيث استعملت في الاشتباكات بنادق صيد وأسلحة بيضاء وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا معمقا في القضية.