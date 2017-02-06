مواجهات بالأسلحة النارية بسبب قطعة أرض في الجلفة

date 2017/02/17 views 96 comments 0
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icon-writer نورين. ع

وقعت صبيحة الجمعة اشتباكات عنيفة بين عائلتين بمنطقة وادي الطاوس الواقعة بين بلديتي الإدريسية والشارف غربي الجلفة، أسفرت عن إصابة خمس أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

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واستنادا لمصادر الشروق فان الخلاف وقع بين العائلتين بسبب قطعة أرض، حيث استعملت في الاشتباكات بنادق صيد وأسلحة بيضاء وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا معمقا في القضية.

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