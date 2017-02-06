في ظل سلبية الوزراء المعنيين بقضية سمير تورشيات جمع 1.8 مليار في ظرف 11 يوما.. والعلامة الكاملة للمتطوعين

تمكن أخيرا المتطوعون المنخرطين ضمن لجنة التضامن التي جاءت الى الحياة من أجل إنقاذ حياة "سمير تورشيات"، وهو مريض يبلغ من العمر 42 سنة أب لطفلة ذات سنتين، ينحدر من منطقة سيدي عيش بولاية بجاية، من جمع المبلغ اللازم المطلوب لاجراء عملية زرع الكبد المقرر إجراءها بإحدى العيادات الطبية الخاصة المتواجدة بتركيا، مع الاشارة أن شقيقة المريض، وهي في ربيعها الـ 22 قد قبلت التبرع بنصف كبدها لانقاذ حياة أخيها، وحسب بيان لجنة التضامن فانه قد تقرر تعليق جل عمليات جمع التبرعات بعد جمع نحو 1.8 مليار سنتيم وهو المبلغ المطلوب لهذه العملية، مع إمكانية إطلاقها من جديد في حالة ظهور مصاريف أخرى لم تكن في الحسبان.

ففي الوقت الذي فرح فيه المتطوعون بنجاح مهمتهم رغم المشقة التي عاشها هؤلاء الشباب طوال 11 يوما عبر جل طرقات الولاية معرضين حياتهم الى الخطر مهما كانت حالة الأحوال الجوية، في المقابل فانه قد تم تنصيب فوج أوكلت اليه مهمة الإسراع في ترتيب الأمور بالنسبة لتنقل المريض وكذا المتبرعة الى تركيا وذلك في أسرع وقت ممكن، فيما قدم أعضاء لجنة التضامن اعتذاراتهم لمستعملي الطرقات بسبب الازدحام الذي شكلته هذه الحملة عبر بعض محاور الولاية، كما شكروا في نفس الوقت كل من ساهم في إنجاح هذه العملية من محسنين ووسائل الإعلام وجمعيات وغيرهم.

وبالرجوع إلى كرونولوجيا جمع التبرعات، وبقاء وزارتا الصحة والتضامن خارج مجال التغطية، فإن الشبان المتطوعين قد تمكنوا من جمع مبلغ 83 مليون سنتيم في أول يوم من إطلاق هذه الحملة في 6 فيفري و139 مليون في اليوم الثاني و144 مليون في اليوم الثالث و240 مليون في اليوم الرابع وأكثر من 322 مليون في اليوم الخامس و195 مليون في اليوم السادس و170 مليون في اليوم السابع و204 مليون في اليوم الثامن و114 مليون في اليوم التاسع و88 مليون في اليوم العاشر لتختتم هذه الحملة بنحو 100 مليون من التبرعات التي جمعت في اليوم الحادي عشر والأخير، مع الإشارة أن اللجنة المشكلة لنفس الغرض بفرنسا قد تمكنت، من جهتها، من جمع مبلغ 12 ألف أورو، فيما لا يبقى سوى الدعاء لسمير ولشقيقته، على حد سواء، بالشفاء بعد إجراء العملية.