عون أمن يعتدي بالضرب على طالبة بجامعة البليدة 2

استنكرت أوساط طلابية بجامعة لونيسي علي بالعفرون البليدة 2 الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له طالبة جامعية مساء الخميس من قبل عون أمن على مستوى محطة النقل الجامعي، وحسب ما أوردته مصادر من مكان الحادث للشروق فإن عون الأمن منع الطالبة الضحية رفقة زميلة لها من الصعود على متن حافلة نقل الطلبة لعدم استظهارهما بطاقة النقل الجامعي وكذا بطاقة الطالب، حيث دخل الطرفان في جدل تطور إلى اعتداء جسدي تعرضت له إحدى الطالبتين من قبل عون الأمن ما استدعى حضور مسؤول الأمن على مستوى الجامعة وعناصر الدرك الوطني التي كانت في دورية بالمكان وكذا ولّي الفتاة.

واستنكر الطلبة الاعتداء والتجاوزات التي يرتكبها أعوان الأمن في حقهم كل مرة، داعين الجهات المسؤولة لوقف مثل هذه السلوكيات التي تمس بالحرم الجامعي. من جهته تعهد مدير ديوان الخدمات الجامعية السيد بلطرش في تصريح للشروق باتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا انه في حالة تأكدت مسؤولية المشتكى منه في ضرب الطالبة الجامعية، فإنه سيحال على مجلس التأديب، في انتظار التقرير الذي سيودعه مسؤول الأمن على مستوى الجامعة لدى الجهات المعنية.