استمع الخميس قاضي محكمة الجنايات بالعاصمة، لتصريحات شاب مسبوق ، حول واقعة اعتدائه على صديق والده الذي بلغ عقده السادس، هذا الأخير كاد أن يفقد حياته بسبب طعنات تلقاها على مستوى البطن أدت إلى إصابته بتمزق في أمعاءه، وتسبب له في عاهة مستديمة.
المتهم المتابع بجناية محاولة القتل العمدي، اعترف خلال الجلسة بكل الوقائع المنسوبة إليه، وأكد تصريحاته أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، بأنه اشترى خنجرا من محل خردوات ببني مسوس في العاصمة بمبلغ 500 دج صبيحة يوم الوقائع، ونيته في ذلك تنفيذ القتل والتصفية، كما أرجع المتهم سبب اعتدائه على الضحية، لقيامه بالتحريض وإشعال نار الفتنة بينه وبين أشقائه ووالده، إضافة إلى ذلك، فقد حامت شكوك حول ممارسته لنشاط مشبوه في الحي، بعد أن وصلت إلى مسامعه أن المجنى عليه يخطط لفتح بيت دعارة، وهو ما جعل الشاب يثور غضبا ويقرر الانتقام منه بالقتل. وأمام اعترافات المتهم وتمسك الضحية بحقوقه المدنية طالب ممثل النيابة العامة بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا للمتهم.
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شابّ يمزق أحشاء صديق والده بسبب "الوسواس"
مريم. ز
استمع الخميس قاضي محكمة الجنايات بالعاصمة، لتصريحات شاب مسبوق ، حول واقعة اعتدائه على صديق والده الذي بلغ عقده السادس، هذا الأخير كاد أن يفقد حياته بسبب طعنات تلقاها على مستوى البطن أدت إلى إصابته بتمزق في أمعاءه، وتسبب له في عاهة مستديمة.
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المتهم المتابع بجناية محاولة القتل العمدي، اعترف خلال الجلسة بكل الوقائع المنسوبة إليه، وأكد تصريحاته أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، بأنه اشترى خنجرا من محل خردوات ببني مسوس في العاصمة بمبلغ 500 دج صبيحة يوم الوقائع، ونيته في ذلك تنفيذ القتل والتصفية، كما أرجع المتهم سبب اعتدائه على الضحية، لقيامه بالتحريض وإشعال نار الفتنة بينه وبين أشقائه ووالده، إضافة إلى ذلك، فقد حامت شكوك حول ممارسته لنشاط مشبوه في الحي، بعد أن وصلت إلى مسامعه أن المجنى عليه يخطط لفتح بيت دعارة، وهو ما جعل الشاب يثور غضبا ويقرر الانتقام منه بالقتل. وأمام اعترافات المتهم وتمسك الضحية بحقوقه المدنية طالب ممثل النيابة العامة بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا للمتهم.