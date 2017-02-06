تعتمد فك شيفرات فتح وغلق الأبواب تفكيك شبكة تستعمل أجهزة متطورة لسرقة السيارات بوهران

تمكنت، قبل أيام، مصالح الأمن الحضري الـ20 بوهران، من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات والتزوير في وثائقها وهياكلها وإعادة بيعها، والتي كانت تسرق مختلف أنواع السيارات باستعمال أجهزة متخصصة في فك شيفرات نظام غلق وفتح الأبواب.

وتم الإيقاع بشابين ينشطان في هذه الشبكة الخطيرة مؤخرا حسب ما أكدته خلية الاتصال بالأمن الولائي، وذلك بناء على التحقيق الذي فتحته مصالح الأمن الحضري الـ20 والتي أسفرت عن استرجاع سيارة مسروقة من نوع "رونو كومبيس"، والتي كانت بصدد الخضوع لعمليات التزوير لبيعها. وقد تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و40 سنة، أحدهما مسبوق قضائيا، حيث تم حجز بحوزتهما أجهزة محظورة تستغل في قرصنة نظام الشيفرات الخاص بغلق وفتح أبواب السيارات للتمكن من سرقتها بسهولة ومن دون لفت الانتباه، إضافة إلى وسائل تستغل في تغيير لوحات الترقيم وتزوير الأرقام التسلسلية على مستوى الهياكل ووثائق مزورة منها رخصة سياقة ووثائق اخرى رسمية تستعمل في عمليات التزوير، إضافة إلى مبلغ مالي.

وحسب تحقيقات مصالح الأمن، فإن هذه الشبكة كانت تقوم بسرقة مختلف أنواع السيارات باحترافية وتقوم بتزويرها وبيعها على مستوى مختلف ولايات الوطن، ليتم وضع حد لها وتقديم المتهمين للعدالة بتهمة تكوين جمعية أشرار وسرقة المركبات والتزوير واستعمال المزور، أين تم وضعهما رهن الحبس المؤقت. من جانب آخر، تمكنت مصالح الأمن الحضري الـ16 من توقيف شاب يبلغ 23 سنة متهم بسرقة لواحق المركبات والذي تم القبض عليه في حالة تلبس مع استرجاع الأشياء المسروقة أثناء دورية بمصالح الأمن ليتم تقديمه لمصالح العدالة.