لاتزال قضية تشييد مسكن بمقبرة بن علية الكائنة ببلدية بئر بن عابد تصنع الحدث والجدل بالمدية، خاصة في شرق هذه الأخيرة، أين احتج في عديد المرّات عشرات العائلات المحسوبين على فرقتي المحامدية والمهايدية المعنيين بالدفن بهذه المقبرة على إقدام شخص على بناء سكن ريفي داخل سور هذه الأخيرة.
وطالب السكان السلطات المحلية بإلغاء رخصة البناء الممنوحة لصاحب السكن بحكم اعتدائه على مقدّساتهم – على حد قولهم - وكذا وجود المقبرة داخل المخطط العمراني، في حين الأمر يتعلّق بسكن ريفي، كما طالبوا السلطات المحلّية لبلدية بئر بن عابد برفع أيديهم عن أشغال بناء السور الخارجي الذي قاموا ببناء جزء منه قبل أن يتم توقيفهم بحجّة عدم وجود ترخيص بذلك، وجاء طلبهم بذلك منعا للمنحرفين وكذا الكلاب الضالة من انتهاك حرمة موتاهم، أين وجدت قارورات الخمر هنا وهناك كما وجدت عديد القبور منبوشة.
وفي الوقت الذي التزمت فيه السلطات المحلية لبلدية بئر بن عابد الصمت، حيث لم تعطنا ردّا حول هذه القضية، رغم تنقلنا لمقرّ هذه الأخيرة، إلاّ أنّ صاحب السكن الريفي نفى كل التهم الموجهة له وواجهنا بوثائق تثبت ملكيته للأرض التي بنى عليها سكنه الرّيفي الذي لم يكن وإلى وقت قريب داخل المخطط العمراني المستحدث مؤخرا، وهو ما تثبته تواريخ استحداث المخطط من جهة، وتاريخ تملكه القطعة، وكذا حصوله على استفادة في إطار السكن الرّيفي، نافيا أن يكون سكنه داخل المقبرة، مشيرا إلى أنّ السور أقيم حديثا وتمّ إحاطة سكنه، وذلك أثناء غيابه بحكم أنّه مقيم بالعاصمة مقرّ عمله، "مما أعطى انطباعا للعامة أنّي معتد على حرمة المقبرة".
يذكر أنّ سكّان المحامدية والمهايدية كانوا قد راسلوا والي المدية بخصوص القضية، كما قام الطرف الثاني أيضا بإظهار وثائقه وإرسالها للوالي هو الآخر.
وحسب المتتبعين للشأن بالمنطقة فإنّ الفصل في هذه القضية والبتّ فيها ليس بيد السلطات المحلية ولا الولائية، بل بيد العدالة التي أبدى طرفي النزاع في تصريحاتهما للشروق ثقتهما الكبيرة في قراراتها.
وإلى أن تصدر المحكمة قرارها النّهائي في القضية تبقى قضية مقبرة بن علية ببلدية بئر عابد للمتابعة.
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مواطنون يثورون على بناء سكن داخل مقبرة بالمدية
ب. عبد الرحيم
لاتزال قضية تشييد مسكن بمقبرة بن علية الكائنة ببلدية بئر بن عابد تصنع الحدث والجدل بالمدية، خاصة في شرق هذه الأخيرة، أين احتج في عديد المرّات عشرات العائلات المحسوبين على فرقتي المحامدية والمهايدية المعنيين بالدفن بهذه المقبرة على إقدام شخص على بناء سكن ريفي داخل سور هذه الأخيرة.
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وطالب السكان السلطات المحلية بإلغاء رخصة البناء الممنوحة لصاحب السكن بحكم اعتدائه على مقدّساتهم – على حد قولهم - وكذا وجود المقبرة داخل المخطط العمراني، في حين الأمر يتعلّق بسكن ريفي، كما طالبوا السلطات المحلّية لبلدية بئر بن عابد برفع أيديهم عن أشغال بناء السور الخارجي الذي قاموا ببناء جزء منه قبل أن يتم توقيفهم بحجّة عدم وجود ترخيص بذلك، وجاء طلبهم بذلك منعا للمنحرفين وكذا الكلاب الضالة من انتهاك حرمة موتاهم، أين وجدت قارورات الخمر هنا وهناك كما وجدت عديد القبور منبوشة.
وفي الوقت الذي التزمت فيه السلطات المحلية لبلدية بئر بن عابد الصمت، حيث لم تعطنا ردّا حول هذه القضية، رغم تنقلنا لمقرّ هذه الأخيرة، إلاّ أنّ صاحب السكن الريفي نفى كل التهم الموجهة له وواجهنا بوثائق تثبت ملكيته للأرض التي بنى عليها سكنه الرّيفي الذي لم يكن وإلى وقت قريب داخل المخطط العمراني المستحدث مؤخرا، وهو ما تثبته تواريخ استحداث المخطط من جهة، وتاريخ تملكه القطعة، وكذا حصوله على استفادة في إطار السكن الرّيفي، نافيا أن يكون سكنه داخل المقبرة، مشيرا إلى أنّ السور أقيم حديثا وتمّ إحاطة سكنه، وذلك أثناء غيابه بحكم أنّه مقيم بالعاصمة مقرّ عمله، "مما أعطى انطباعا للعامة أنّي معتد على حرمة المقبرة".
يذكر أنّ سكّان المحامدية والمهايدية كانوا قد راسلوا والي المدية بخصوص القضية، كما قام الطرف الثاني أيضا بإظهار وثائقه وإرسالها للوالي هو الآخر.
وحسب المتتبعين للشأن بالمنطقة فإنّ الفصل في هذه القضية والبتّ فيها ليس بيد السلطات المحلية ولا الولائية، بل بيد العدالة التي أبدى طرفي النزاع في تصريحاتهما للشروق ثقتهما الكبيرة في قراراتها.
وإلى أن تصدر المحكمة قرارها النّهائي في القضية تبقى قضية مقبرة بن علية ببلدية بئر عابد للمتابعة.