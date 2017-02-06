يسحبون أموالا بالعملة الصعبة من أرصدة أموات بسيدي عيسى

عالجت مصالح الشرطة التابعة لأمن دائرة سيدي عيسى بالمسيلة نهاية الأسبوع قضية مرتبطة بجناية تكوين جماعة أشرار التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، انتحال هوية الغير واختلاس أموال خاصة من رصيد بنكي، حيث تم في هذا الإطار تفكيك شبكة تتكون من ثلاثة أفراد أعمارهم تتراوح بين 60 و70سنة.

ملابسات القضية تشير إلى وجود شخص ضمن المجموعة المشار إليها يقوم بسحب أموال من العملة الصعبة من رصيد شخص متوفي، وحدثت العملية حسب المصالح المعنية على مستوى بنك عمومي، وتبعا لذلك تم توقيف المعني وضبط بحوزته على بطاقة تعريف وطنية مثبت عليها صورته الشخصية مدون عليها بيانات الضحية، وأثناء التحقيق معه اعترف بوجود شريكين له في القضية وبموجب ملف أحيلوا على الجهات القضائية بمحكمة سيدي عيسى.