دعا أول أمس ممثلو خبازي ولاية تيزي وزو المنضوين ضمن مكتب الاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين بالولاية، لرفع سعر الخبر إلى 12 دينارا، حيث أكد أصحاب المخابز المتواجدة بعاصمة جرجرة للشروق أن تكاليف إنتاج الخبز أصبحت تتجاوز السعر المحدد، وهو ما دفع بالخبازين للمطالبة بالزيادة لتعويض الخسائر المسجلة.
وأشار المتحدثون إلى أنهم يتكبدون تكاليف باهظة وخسائر جمة، فيما أخرين مهددون بالإفلاس والغلق في أي لحظة، خاصة أن الدعم الموجه من قبل الدولة لم يعد يفي بالغرض، وقالوا إن تحضير الخبز يتطلب موادا أخرى، على غرار الزيت والمحسّن، كما اشتكوا ارتفاع فواتير الكهرباء والماء إضافة إلى الضرائب المفروضة عليهم.
في حين كشف أصحاب المخابز أن سعر قنطار من الفرينة بالمطاحن الخاصة تجاوز السعر القانوني المحدد بألفي دينار ليقارب 2400 دينار، ما أدى إلى خسائر كبيرة لدى الخبازين.
ويرى آخرون أن رفع أسعار الخبز إلى 12 دينارا ستكون لها فوائد كبيرة على الأسرة والمجتمع لتفادي التبذير ورمي الخبر في القمامات.
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خبازو تيزي وزو يطالبون برفع سعر الخبر إلى 12 دينارا
ح. حميد
دعا أول أمس ممثلو خبازي ولاية تيزي وزو المنضوين ضمن مكتب الاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين بالولاية، لرفع سعر الخبر إلى 12 دينارا، حيث أكد أصحاب المخابز المتواجدة بعاصمة جرجرة للشروق أن تكاليف إنتاج الخبز أصبحت تتجاوز السعر المحدد، وهو ما دفع بالخبازين للمطالبة بالزيادة لتعويض الخسائر المسجلة.
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وأشار المتحدثون إلى أنهم يتكبدون تكاليف باهظة وخسائر جمة، فيما أخرين مهددون بالإفلاس والغلق في أي لحظة، خاصة أن الدعم الموجه من قبل الدولة لم يعد يفي بالغرض، وقالوا إن تحضير الخبز يتطلب موادا أخرى، على غرار الزيت والمحسّن، كما اشتكوا ارتفاع فواتير الكهرباء والماء إضافة إلى الضرائب المفروضة عليهم.
في حين كشف أصحاب المخابز أن سعر قنطار من الفرينة بالمطاحن الخاصة تجاوز السعر القانوني المحدد بألفي دينار ليقارب 2400 دينار، ما أدى إلى خسائر كبيرة لدى الخبازين.
ويرى آخرون أن رفع أسعار الخبز إلى 12 دينارا ستكون لها فوائد كبيرة على الأسرة والمجتمع لتفادي التبذير ورمي الخبر في القمامات.