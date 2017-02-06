ذكرها بالاسم ترامب: وسائل الإعلام هذه "عدوة الأمريكيين"

أ ف ب - الشروق أونلاين

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، هجوماً جديداً على وسائل الإعلام، واصفاً على موقع تويتر قنوات تلفزيونية كبرى وصحيفة "نيويورك تايمز"، بأنها "عدوة الأمريكيين".

وبعد وقت قصير على وصوله إلى ولاية فلوريدا، حيث يستعد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع للمرة الثالثة على التوالي في مقر إقامته الفاخر في مارا لاغو، نشر الرئيس الأمريكي رسالة هاجم فيها وسائل الإعلام.

وكتب "وسائل الإعلام الكاذبة (نيويورك تايمز، إن بي سي نيوز، أيه بي سي، سي بي إس، سي إن إن).. ليست عدوتي، هي عدوة الأمريكيين".

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وليس من النادر أن يشن رؤساء أمريكيون هجوماً على وسائل الإعلام، لكن حدة الهجمات المتكررة التي شنها ترامب غير مسبوقة. وكان الرئيس الجمهوري جعل من انتقاد الصحافيين "المنحازين" و"غير النزيهين" ركيزة لحملته، مثيراً بذلك حماسة مناصريه.

وكان ترامب هاجم بشدة، الخميس، وسائل الإعلام التي اتهمها "بعدم النزاهة"، وذلك في مؤتمر صحافي لم يتردد خلاله صحافيون في مواجهة الرئيس الأمريكي مباشرة.

وقال الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الصحافي، الخميسن إن "عدم النزاهة (لدى وسائل الإعلام) بلغ مستوى لا يمكن السيطرة عليه". وأضاف "الصحافة باتت تفتقد إلى النزاهة إلى درجة أننا إذا تجاهلنا الحديث عنها فإن هذا يخدم الشعب الأمريكي بشكل كبير".

وكرر ترامب مراراً أن ارتيابه من وسائل الإعلام حضه على التحدث مباشرة إلى الأمريكيين، ولا سيما من خلال حسابه على تويتر.