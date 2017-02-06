توصّل الجيش الوطني الشعبي إلى معرفة هويات الإرهابيين الـتسعة، الذين قضى عليهم مؤخرا في عملية عسكرية قرب بلدية العجيبة في ولاية البويرة.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع، السبت، أنه "تبعا للعملية النوعية المتواصلة التي تنفذها مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة/ن.ع.1، والتي مكنت من القضاء على (14 إرهابيا، واسترجاع 13 سلاحا ناري وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، تم التعرف على هوية الإرهابيين التسع (09) المقضي عليهم يوم أمس 17 فيفري 2017".
ويتعلق الأمر بكل من:
م. مصطفى المدعو "أبو عبد الله"، التحق بالجماعات الارهابية سنة 1994، (وهو أقدم الإرهابيين، حيث مكث بين الجماعات الإرهابية 23 عاما)
م. عبد الرحمان المدعو "سُراقة"، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2001
غ. عدة المدعو "أبو ميسرة"، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2005
ع. جمال المدعو "شعيب"، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2006
ش. محمد المدعو "مصعب"، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2006
ز. عنتر المدعو " ابو حمزة "، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2010
م. ياسين المدعو " أبو دجانة"
خ. محمد الطاهر المدعو "أبو اليقين"
ح. عبد الغاني المدعو "بلال "
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قضى عليهم في "عملية العْجيبة" بالبويرة
الجيش يحدد هويات الإرهابيين التسعة
الشروق أونلاين/ واج
توصّل الجيش الوطني الشعبي إلى معرفة هويات الإرهابيين الـتسعة، الذين قضى عليهم مؤخرا في عملية عسكرية قرب بلدية العجيبة في ولاية البويرة.
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وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع، السبت، أنه "تبعا للعملية النوعية المتواصلة التي تنفذها مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة/ن.ع.1، والتي مكنت من القضاء على (14 إرهابيا، واسترجاع 13 سلاحا ناري وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، تم التعرف على هوية الإرهابيين التسع (09) المقضي عليهم يوم أمس 17 فيفري 2017".
ويتعلق الأمر بكل من:
م. مصطفى المدعو "أبو عبد الله"، التحق بالجماعات الارهابية سنة 1994، (وهو أقدم الإرهابيين، حيث مكث بين الجماعات الإرهابية 23 عاما)
م. عبد الرحمان المدعو "سُراقة"، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2001
غ. عدة المدعو "أبو ميسرة"، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2005
ع. جمال المدعو "شعيب"، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2006
ش. محمد المدعو "مصعب"، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2006
ز. عنتر المدعو " ابو حمزة "، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2010
م. ياسين المدعو " أبو دجانة"
خ. محمد الطاهر المدعو "أبو اليقين"
ح. عبد الغاني المدعو "بلال "